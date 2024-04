Probabili formazioni Roma-Milan, ‘nuova’ rivoluzione De Rossi

Probabili formazioni Roma-Milan, così De Rossi e Pioli per la chiamata più importante delle proprie rispettive stagioni.

Manca sempre meno ad una delle gare più importanti dell’anno, per la Roma di De Rossi ma anche per il Milan di Pioli. Se da un lato, infatti, è vero che quest’ultimo ha praticamente centrato l’accesso alla prossima Champions League, dall’altro va evidenziato come i rossoneri abbiano da mesi riposto nell’Europa League un serio e concreto obiettivo per lenire il grande rammarico per l’infelice percorso ai gironi della massima competizione Uefa.

Lo sa bene lo stesso Pioli, che in conferenza ha ribadito proprio quest’ultimo aspetto, rispondendo di fatto ad un De Rossi che aveva evidenziato signorilmente e lucidamente la consapevolezza di doversela vedere con una squadra forte e seriamente ancorata ad un obiettivo per loro rappresentante l’ultima spiaggia per cancellare il su citato e infelice percorso in Champions League. Si ripartirà questa sera, alle ore 21, in uno Stadio Olimpico certamente caldo e gremito, pronto ad abbracciare e provare a trascinare la squadra in quella che si appresta ad essere l’ennesima ed emozionante notte europea di questi ultimi anni.

Probabili formazioni Roma-Milan, le scelte di De Rossi e dove vederla

Mancini e colleghi, come noto, partono dal leggero ma non banale vantaggio di un gol, targato proprio dal numero 23 di De Rossi a poco meno di una settimana di distanza dalla rete decisiva nel Derby. Vietato, ovviamente, cullarsi però su un vantaggio esiguo e certamente non bastevole per considerare la pratica contro il Milan totalmente archiviata, alla luce delle motivazioni degli uomini di Pioli e di una potenza di organico e mentalità che non possono essere trascurate o dimenticate.

Provando ad archiviare la delicatezza e la singolarità degli ultimi giorni per le tante notizie relative a Ndicka, la gestione della situazione verificatasi ad Udine e la consequenziale necessità di trovare uno spazio nel quale collocare il recupero dei rimanenti venti minuti di partita, bisogna adesso restare concentrati su un presente fondamentale. Quest’ultimo impone concentrazione massima sulla partita di stasera, per la quale De Rossi potrebbe imbattersi in scelte pressoché note e preventivabili, anche alla luce dell’assenza per squalifica di Cristante.

Ricordando della possibilità di seguire la partita in chiaro su RAI 1 (con streaming su RaiPlay), oltre che su SkySport e Dazn, si riferiscono di seguito le scelte probabili di Daniele De Rossi e Stefano Pioli, sempre più vicini ad una chiamata stagionale forse decisiva, da plurimi punti di vista.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Cambiamenti importanti tra le fila della Roma rispetto all’ultima gara con l’Udinese, che aveva visto non solo uno schieramento difensivo a tre ma anche la presenza di ben otto volti diversi rispetto a quelli che dovrebbero partire titolari tra qualche ora.