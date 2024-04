Quinto posto in Champions League, nuovo balzo nel Ranking Uefa

Ranking Uefa aggiornato, i risultati di Champions League apportano nuovi cambiamenti ad una situazione in pieno divenire e non poco importante anche in casa Roma.

Tante ancora le questioni e i dubbi in casa Roma nel corso di questa parentesi finale di stagione, destinata a rivelarsi decisiva tra le fila giallorosse e non sole. Da un lato, ovviamente, c’è attenzione per una ascesa in Europa League che De Rossi, dopo i risultati degli ultimi anni raggiunti con Mourinho e i suoi predecessori, sta cercando di onorare nel migliore dei modi.

Dall’altro, poi, resta non meno concreta l’attenzione nei confronti di una rincorsa all’accesso alla Champions League che potrebbe passare non solo dall’iter continentale ma anche dai risultati in campionato, certamente diversi da quelli ottenuti dalla Roma nella prima parentesi di campionato ma, al contempo, non ancora del tutto in grado di assicurare un piazzamento alla massima competizione ai danni di Bologna o Atalanta. Molto, ovviamente, passerà per la gestione degli scontri diretti delle prossime settimane e la conclusione di un campionato che ha ancora tanto da dire, proprio come l’Europa League.

Ranking Uefa e quinto posto Roma, l’aggiornamento dopo i quarti di Champions League

A ciò, poi, bisogna aggiungere anche la discriminante quinto posto, ad oggi ancora incerta ma potenzialmente in grado di poter fornire nuove speranze a chi, come la stessa Roma, aneli all’approdo alla massima competizione continentale il prossimo anno. Da tale punto di vista, dunque, a differenza dei primi due discorsi relativi a campionato ed Europa League, molto dipenderà anche dalle sentenze europee distaccate dal mondo giallorosso.

Il riferimento, in particolar modo, è a quel quinto posto che la UEFA garantirà alla nazione piazzatasi in pole position in base all’andamento europeo delle proprie realtà. Da un lato, dunque, ciò acuisce l’importanza del percorso della stessa Roma in campo continentale; dall’altro, bisognerà porre attenzione anche nei confronti dei risultati delle squadre inglesi e tedesche, alla luce di una rincorsa al primato del Ranking che, oltre al nostro Paese, sta coinvolgendo soprattutto Inghilterra e Germania.

In attesa dei responsi di giovedì, la conclusione dei quarti di finale della Champions League permettono di registrare altre novità rispetto ad una situazione che fino a qualche ore fa presentava la seguente classifica: Italia (18,428); Germania (17,214) Inghilterra (16,750). L’eliminazione dell’Atletico Madrid da parte di una realtà tedesca come il Borussia Dortmund non può però essere trascurata, così come bisogna ricordare i risultati di stasera.

L’eliminazione di due inglesi come Arsenal e Manchester City, con i Gunners eliminati dai tedeschi del Bayern Monaco e i Citizens dai Galacticos di Ancelotti, genera i seguenti cambiamenti alle spalle dell’Italia, attesa proprio dalle partite di Europa League. A poche ore anche da un ulteriore incrocio Inghilterra-Germania come quello tra West Ham e Bayer Leverkusen, la Germania si è proiettata a 17,642 punti, mentre non si smuove la posizione dell’Inghilterra.