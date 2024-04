Roma-Milan accesa in campo e fuori: lancio di fumogeni dal settore ospiti

Roma-Milan on fire non solo sul rettangolo. Dal settore ospiti sono stati lanciati due-tre fumogeni verso la Curva Nord. Ecco cosa è successo.

Roma-Milan al cardiopalma. Dopo essersi portata sul doppio vantaggio grazie ai sigilli di Mancini e Dybala, la compagine di De Rossi è ora chiamata a resistere agli assalti dei rossoneri, in superiorità numerica per l’espulsione di Celik. La temperatura, però, è elettrica anche sugli spalti.

Una manciata di minuti dopo l’inizio del secondo tempo, infatti, alcuni tifosi del Milan hanno lanciato due-tre fumogeni all’indirizzo dei supporters della Roma presenti in Curva Nord. Immediata la risposta dei tifosi della Roma, che hanno rilanciato i fumogeni. La situazione è comunque assolutamente tranquilla e non si sono segnalate problematiche di alcun tipo.

Del resto lo Stadio Olimpico sta trascinando Pellegrini e compagni, accompagnandone tutte le azioni con trasporto e passione. In inferiorità numerica, di grinta e di voglia la Roma sta gettando il cuore oltre l’ostacolo per preservare il vantaggio e mettere definitivamente in cassaforte il risultato.