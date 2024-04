UFFICIALE, partita cancellata: non si gioca più

Ufficiale, la partita è cancellata. Gli avversari hanno deciso di non presentarsi al match. Sconfitta a tavolino che verrà confermata dopo i primi 45′

La partita non si giocherà. Il comunicato ufficiale è arrivato direttamente da uno dei club interessati. Ovviamente una formazione si dovrà presentare sul terreno di gioco, l’altra invece a quanto pare non ci sarà. E dopo i canonici 45minuti, quelli che servono all’arbitro per ufficializzare la cosa, se ne torneranno tutti a casa.

Salta Rieti-Tor Lupara, partita che doveva essere in programma domenica prossima, e che era valida per la trentaduesima giornata del campionato di promozione laziale. La società ospite, già retrocessa, rinuncerà alla sfida in questione. Quindi il Rieti ha deciso di avvertire i propri tifosi: non c’è bisogno di presentarsi domenica mattina al campo, non ci sarà nessuno spettacolo da guardare.

Ufficiale, domenica la partita non si giocherà

Ma perché questa rinuncia? A dire la propria ci ha pensato il sito che tiene in aggiornamento tutti i campionati dilettantistici, e non, d’Italia: tuttocampo.net. Oltre ad essere già retrocesso il Tor Lupara nello scorso weekend ha perso in maniera pesante contro il Velletri. Da qui la decisione di non andare a giocare domenica prossima.

Ovvio che fino a quando non passerà almeno un tempo dall’orario di inizio della partita non si può dire ufficiale del tutto. Ma il comunicato del Rieti ovviamente lascia davvero pochissimo spazio all’immaginazione e all’interpretazione. Non sembra proprio esserci la possibilità in questo caso che il Tor Lupara faccia un passo indietro, non avrebbe senso. E alla fine – nonostante non onorare un impegno non sia mai una bella cosa – è anche giusto avvertire la società ospitante. Meno pensieri domenica mattina, nessuna linea da tirare dentro il terreno di gioco e la possibilità per una domenica anche di organizzarsi con la famiglia. Con i tre punti già sicuri in cassaforte. E questo non è un dato da sottovalutare.