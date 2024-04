Xabi Alonso ‘scopre’ la Roma in semifinale: la reazione dello staff è virale

Sarà Bayer Leverkusen-Roma una delle semifinali di Europa League. La reazione dello staff di Xabi Alonso ha fatto immediatamente il giro del web

Grazie ad una gara che definire maestosa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, la Roma ha battuto il Milan nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, guadagnandosi un posto al sole (almeno) tra le prime quattro.

In semifinale Dybala e compagni se la vedranno ora con il Bayer Leverkusen in un confronto che si preannuncia scintillante. Pur non brillando particolarmente, i neo Campioni di Germania sono riusciti a strappare un pareggio importante contro il West Ham. Forti del vantaggio dell’andata, gli uomini di Xabi Alonso hanno gestito il risultato, trovando anche il gol della sicurezza nel finale grazie a Frimpong al minuto 89. Sciolta la tensione, i calciatori e tutto lo staff sono andati a festeggiare sotto lo spicchio riservato ai tifosi tedeschi.

Grazie ad uno smartphone i collaboratori del tecnico del Bayer hanno poi dato a Xabi Alonso la notizia del passaggio del turno della Roma. Pur controllandosi, l’allenatore del Leverkusen è parso accogliere con sollievo l’eliminazione del Milan, lasciandosi andare ad un laconico: “Not bad”. Molto meno pacata la reazione dello staff di Alonso, che ha sfogato un’esultanza abbastanza focosa. L’eliminazione patita nello scorso anno evidentemente non è stata ancora completamente digerita dalle parti di Leverkusen. Il remake del match con la Roma è già iniziato. Ci sarà da divertirsi…