Affondo Atletico e addio Roma: pagano la clausola

Affondo Atletico Madrid e addio Roma: i Colchoneros, secondo le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, sono pronti a pagare la clausola

I movimenti di mercato della Roma, nella prossima stagione, riguarderanno senza dubbio l’attacco. Il quadro al momento è questo: Dybala ha una clausola rescissoria che qualche big potrebbe pagare anche se alla fine sarà l’argentino a decidere; Lukaku ritornerà al Chelsea e poi si deciderà il da farsi; Azmoun farà lo stesso viaggio verso Leverkusen e Abraham potrebbe essere sacrificato per il fair play finanziario. Insomma, non il massimo.

Ecco perché il prossimo direttore sportivo giallorosso, in sintonia con il riconfermato De Rossi, dovrà per forza di cose cercare una punta. Anche forte. Una squadra come la Roma ha bisogno di un centravanti vero di quelli che segnano con regolarità e che fanno paura alle difese avversarie. E nel corso degli ultimi mesi ai giallorossi è stato accostato il centravanti dello Stoccarda Guirassy. Ventisette gol in stagione, un valore di mercato che supererebbe i 40milioni di euro, ma una clausola rescissoria assai bassa che stuzzica: 17,5milioni.

L’Atletico paga la clausola di Guirassy

Certo, non stuzzica solo la Roma, è evidente. Tant’è che in Spagna, così come viene riportato da As, il profilo dell’attaccante è entrato nei radar dell’Atletico Madrid. Anche Simeone, appena uscito dalla Champions League, ha bisogno di un elemento che vada a completare il reparto – pure da quelle parti sono previsti grandi movimenti – e nel mirino c’è finito appunto Guirassy.

Un affondo quello dell’Atletico, che potrebbe decidere, a quanto pare, di giocare d’anticipo andando a pagare la clausola e poi ascoltare le offerte per i propri attaccanti. Tutti cedibili, tranne Griezmann. E siccome da quelle parti di problemi economici non ne hanno, allora non è affatto da scartare questa ipotesi dell’accelerazione dei madrileni. Che brucerebbero non solo la Roma (e non tanto), ma anche lo United e le altre big della Premier che hanno messo il centravanti nel mirino.