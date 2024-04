De Rossi si gode la sua Roma e avvisa: “A nessuno cade la corona”

Roma, le parole di Daniele De Rossi al triplice fischio della gara contro il Milan. Comprensibilmente raggiante il tecnico giallorosso

Serata magica per la Roma. Con una prova maiuscola sotto tutti i punti di vista, Pellegrini e compagni hanno strappato il pass per le semifinali di Europa League al termine di una gara tatticamente perfetta.

Dopo essersi portati sul doppio vantaggio con Mancini e Dybala, i giallorossi hanno infatti disputato quasi tutta la partita in dieci per l’espulsione (piuttosto discutibile) di Celik. Ciò nonostante, mostrando grande spirito di abnegazione per il resto della partita, la Roma ha ridotto al minimo le occasioni concesse ad un Milan in grado di trovare il gol della bandiera solo nel finale. Tanta la soddisfazione per Daniele De Rossi che nel post partita ha così commentato la prova dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport:

PRESTAZIONE – “Per battere il Milan c’era bisogno della perfezione. Sono una squadra fortissima, c’era bisogno di un grande cuore. Quando siamo rimasti in dieci, era necessario fare una partita intelligente. Nel doppio confronto non abbiamo mai sofferto troppo, eccetto che nell’ultimo quarto d’ora dell’andata. Avevamo qualcosa di magico stasera, ad inizio gara”.

MANCINI – “Non avevo visto lo stop (ride, ndr). Stiamo parlando di un calciatore con una tecnica incredibile, sono contento di tutto. Abbiamo portato questa cosa di attaccare gli spazi un po’ da parte di tutti. Mancio si trova a suo agio nella trequarti offensiva e lo lasciamo libero di fare. Nel caso in cui non avesse seguito quel tiro sul palo, ci sarebbero stati altri calciatori pronti a subentrare. Anche questo fa la differenza: credere in ciò che si fa. A nessuno cade la corona quando fai due metri in più di corsa e questo è il premio che ricevi”.

Roma, De Rossi e le cinque squadre in Champions: “Il livello del calcio italiano è alto”

Daniele De Rossi ha poi continuato la sua disamina, parlando anche della crescita esponenziale del calcio italiano. Proprio questa sera, infatti, è arrivata l'ufficialità delle cinque squadre qualificate in Champions League per il prossimo anno.

De Rossi non ha dubbi: “Il livello del calcio italiano è alto. Dopo una fase nella quale avevamo difficoltà, da cinque anni stiamo facendo bene. Ci sono tanti calciatori che hanno voglia di venire a giocare in Italia. Nuovi allenatori? La scuola dei tecnici partorirà sempre buoni allenatori se si farà trovare pronta. Basti pensare che ci sono tantissime persone per il corso d’allenatore per un lavoro appassionante”.