Mourinho torna dopo l’eliminazione: pronta la firma

Mourinho torna dopo l’eliminazione: l’addio all’Europa League ha messo la parola fine alla sua esperienza sulla panchina. Riesplode la pista che porta allo Special One

L’eliminazione ha messo la parola fine alla sua esperienza sulla panchina. Ormai non ci sono dubbi. Lo dicono tutti e anche lui lo sa. Tant’è che si parla anche di un ritorno di Mourinho.

Anzi, si riparla di un ritorno di Mourinho, visto che il suo nome era uscito già nelle scorse settimane. L’eliminazione del Benfica per mano del Marsiglia – che in semifinale di Europa League se la vedrà contro l’Atalanta – ha chiuso i giochi per il tedesco Schmidt. Un girone durissimo in Champions League prima, questo addio adesso, e il secondo posto in Portogallo lontano sette punti dal Porto sono una sentenza per il teutonico tecnico dei portoghesi. Che pensano come detto a José Mourinho. Accetterà lo Special One la panchina in Patria dopo aver fatto la storia del Porto? Vedremo, è un professionista, e sono passati tantissimi anni da quella clamorosa vittoria in Champions League.

Su Mourinho anche il San Paolo

Ma c’è solo il Benfica su Mourinho? No, non è così. Perché oltre alle sirene arabe, e anche un possibile interesse di qualche squadra di Premier League, dal Brasile rimbalza in queste ore – secondo le informazioni che sono state riportate in questo caso da ge.globo.com – la volontà del San Paolo, che ha esonerato il proprio allenatore, di prendere un tecnico europeo che abbia enorme esperienza.

Il sogno dei tifosi è proprio lo Special One, ma anche Benitez è in questa lista e siccome da quelle parti non hanno chissà quale budget, appare più probabile questa seconda ipotesi. Nel caso. Mourinho però rimane in attesa di capire, magari potrebbe anche avvicinarsi da quelle parti per poi pensare alla panchina della nazionale brasiliana. Vedremo. Di sicuro c’è una cosa: la prossima stagione l’ex tecnico della Roma tornerà ad allenare.