Pioli esonerato dopo Roma-Milan: il comunicato rossonero

La panchina di Stefano Pioli traballa dopo Roma-Milan. Il tecnico emiliano è stato già esonerato dopo l’eliminazione in Europa League: il comunicato rossonero parla chiaro.

Il Milan è reduce dall’eliminazione in Europa League per mano della Roma di Daniele De Rossi. La squadra giallorossa ha avuto la meglio grazie alle due vittorie nelle sfide dei quarti di finale. Ieri sera allo stadio Olimpico sono state decisive le reti di Gianluca Mancini e Paulo Dybala, che hanno piegato le voglie di rimonta dei rossoneri. Il cartellino rosso sventolato in faccia a Celik non è bastato per cambiare l’inerzia della partita, al pari del gol della bandiera siglato da Gabbia ed arrivato a pochi minuti dal novantesimo. La doppia sconfitta presenta un conto salato a mister Stefano Pioli.

Nonostante il contratto del tecnico classe ’65 sia in scadenza nel prossimo anno, l’ipotesi di esonero prende sempre più corpo dopo la doppia sconfitta contro la Roma. Il Milan in campionato ora dovrà affrontare il derby con l’Inter, una gara che potrebbe consegnare ai nerazzurri di Inzaghi lo Scudetto della seconda stella. In attesa della stracittadina i tifosi rossoneri si sono schierati, chiedendo l’addio a Stefano Pioli alla propria dirigenza.

Roma-Milan fatale per Pioli: i tifosi rossoneri vogliono l’esonero

Come diffuso sul web la tifoseria del Milan ha deciso di esonerare a modo suo Stefano Pioli dopo l’eliminazione europea contro la Roma.

Toni aspri nel comunicato duffuso dalla tifoseria milanista all’indomani dell’eliminazione da parte della Roma: “Non può certo essere un secondo posto a gratificarci e renderci orgogliosi del nostro Milan, perché se per la champions vale l’alibi di aver affrontato un girone di ferro, va altresí riconosciuto che coppa Italia ed Europa League erano obiettivi alla portata su cui poter puntare fortemente. Conti alla mano a questo punto il cambio dell’allenatore è ormai doveroso dinanzi ad un Milan da tempo noioso, privo di gioco, confuso, inadeguato ed impreparato specie nelle partite decisive, altalenante e chi più ne ha più ne metta, un Milan che ha bisogno di un cambio di rotta, di nuovi stimoli e soprattutto di ritrovare il gioco ormai da tempo smarrito!”