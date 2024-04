Esultanza Xabi Alonso al triplice fischio: Svilar ‘accende’ Roma-Bayer

Mile Svilar ha toccato diversi temi nel corso del suo intervento in zona mista. Ecco quanto dichiarato nel post Roma-Milan

Anche grazie anche alle sue parate, la Roma è riuscita a tenere a debita distanza il ritorno del Milan. Mile Svilar si è preso ormai da mesi un ruolo centrale nel progetto tecnico giallorosso e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Il giovane estremo difensore della Roma, autore di un’altra prova attenta e solida, ha risposto ad alcune domande in zona mista. Tra le risposte di Svilar, da segnalare soprattutto il suo commento alla reazione di Xabi Alonso, che ha accolto molto bene il passaggio del turno della Roma una volta sbrigata la pratica West Ham. Ecco quanto dichiarato da Svilar: “Esultanza Xabi Alonso? Vedremo tra due settimane”.

Sui consigli di De Rossi all’intervallo per fronteggiare l’inferiorità numerica: “Il mister ha detto come giocare, come tenere palla. Tuttavia non c’era una vera e propria tattica, ha fatto un discorso incredibile e poi abbiamo fatto tutti un bel lavoro. Sono felice per lui e per noi, posso solo ringraziarlo per avermi dato quest’opportunità. Reparto difensivo? Hanno fatto un lavoro incredibile. Anche Llorente è entrato come un animale. Siamo una squadra forte e una famiglia vera”.