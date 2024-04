Recupero Udinese-Roma: la Lega ha deciso la data

Recupero Udinese-Roma e attesa per la decisione definitiva da parte della Lega. Ecco, secondo gli ultimi retroscena, la data indicata dai vertici del calcio italiano.

Archiviata la pratica Milan in Europa League, con la semifinale conquistata grazie alle due vittorie, la Roma torna a concentrarsi sulla corsa al piazzamento in Champions League. Lunedì pomeriggio ci sarà lo scontro diretto allo stadio Olimpico con il Bologna di Motta, attualmente quarto in classifica a più 4 punti sulla squadra di Daniele De Rossi. I giallorossi però devono recuperare i minuti mancanti contro l’Udinese, con la sfida del Bluenergy stadium sospesa dopo il malore capitato a Evan Ndicka.

Il difensore ivoriano si accasciò a terra dopo il 70esimo minuto di gioco. Rientrato il grande spavento ora, con la semifinale europea conquistata ieri dalla Roma, si apre il nodo della calendarizzazione del recupero. Alla vigilia della sfida europea al Milan anche Daniele De Rossi aveva invitato la Lega a considerare gli impegni dei giallorossi ed il recupero tra Fiorentina ed Atalanta che potrebbe svolgersi al termine del campionato. La Roma ha anche scritto una lettera alla Lega, che sembra però aver già deciso la data del recupero ad Udine.

Recupero Udinese-Roma, la Lega non ascolta i giallorossi: scelto il 25 aprile

Nonostante gli appelli romanisti la Lega Serie A secondo le ultime indiscrezioni avrebbe già deciso di recuperare i minuti mancati tra Udinese e Roma il 25 aprile. I venti minuti scarsi che restano da giocare ad Udine andrebbero ad incastrarsi nella prossima settimana, a cavallo delle sfide decisive con Bologna e Napoli.

Lunedi 22 il Bologna allo stadio Olimpico, in un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto. Il 28 aprile la complicata trasferta in casa del Napoli, e solo tre giorni prima il recupero di Udinese-Roma. La Lega sembra aver già deciso di completare la sfida tra giallorossi e bianconeri nel giorno festivo, non ascoltandole richieste della squadra giallorossa. A scriverlo è su X il giornalista Filippo Biafora, che commenta così la decisione: “Rumors dalla Lega su Udinese-Roma: la partita si giocherà il 25 aprile. L’opera di persuasione degli ultimi giorni, lettera compresa, non ha dato i suoi frutti. Fissata per domenica 28 la sfida con il Napoli.“