Tegola bianconera, lesione UFFICIALE: salta la Roma

Tegola ufficiale in casa bianconera e niente Roma dopo la lesione muscolare. Ecco il comunicato che svela la diagnosi dell’ennesimo infortunio.

La volata finale della stagione in casa Roma non conosce soste. Archiviata con una notte perfetta allo stadio Olimpico la pratica Milan in Europa League ora è il momento di concentrarsi sul campionato. Lunedì pomeriggio i giallorossi ospiteranno il Bologna di Thiago Motta, autentica rivelazione del campionato. La squadra rossoblù è sola al quarto posto della classifica di Serie A, con la Roma che insegue a meno quattro punti, ma con una parte di gara da recuperare contro l’Udinese. In attesa della sfida alla squadra guidata da De Rossi c’è un nuovo infortunio in casa bianconera.

Restano da giocare venti minuti scarsi tra Roma e Udinese, gara sospesa dopo il malore di Evan Ndicka. In queste ore è attesa la decisione ufficiale della Lega sulla calendarizzazione, ma le ultime indiscrezioni puntano alla giornata del 25 aprile. Il recupero in terra friulana si andrebbe così ad incastrare tra Bologna e Napoli per la Roma, due gare decisive per la conquista del posto in Champions League. In attesa del comunicato ufficiale sulla ripresa della gara, sospesa dopo il 70esimo minuto sull’1-1, c’è un nuovo infortunio con cui fare i conti in casa friulana.

Nuova tegola ufficiale in casa Udinese: lesione muscolare per Giannetti

Si allunga la lista degli indisponibile per mister Gabriele Cioffi. L’Udinese deve fare i conti con le varie assenze, come Lovric, Thauvin e Deulofeu, a cui si va ad aggiungere il difensore Lautaro Giannetti. Per il calciatore bianconero c’è stata la lesione muscolare in queste ore.a

Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale dell’Udinese: “Udinese Calcio comunica che Lautaro Giannetti ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica.”

Un’altra assenza certa per mister Cioffi in vista del recupero contro la Roma di Daniele De Rossi.