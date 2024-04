Anticipo Napoli-Roma, non è finita: i Friedkin hanno l’ultima carta

Anticipo Napoli-Roma, non è finita: la Lega Serie A ha dato ai giallorossi la facoltà di scegliere. Ecco l’ultima carta in mano ai Friedkin. Quello che potrebbe succedere

Prima la decisione della Lega Serie A di mettere il recupero il prossimo 25 aprile nonostante la richiesta della Roma; poi il comunicato durissimo della società giallorossa contro tutto questo. Insomma, la serata di ieri è stata davvero tesa per svariati motivi. Ma ancora non è finita.

Torniamo al punto: la Roma avrebbe voluto che il 25 aprile non si giocasse contro l’Udinese per anticipare al sabato la sfida contro il Napoli e prepararsi al meglio all’appuntamento del prossimo 2 maggio contro il Leverkusen all’Olimpico nella gara d’andata della semifinale di Europa League. Così non è andata, con la truppa di De Rossi che dovrebbe giocare in Campania domenica, un giorno dopo dei tedeschi (che hanno vinto già il campionato e che avrebbero anche un giorno in più per riposare). Ma perché dovrebbero? Perché una decisione ufficiale sotto questo aspetto ancora non è arrivata. E andiamo a vedere il motivo.

Anticipo Napoli-Roma, si decide oggi

Sì, perché secondo le informazioni riportate da Matteo di Gangi, giornalista di Sport Face, la Lega ha lasciato ugualmente la possibilità alla Roma di decidere se giocare sabato contro il Napoli, due giorni dopo la gara di Udine. E com’è possibile? Perché in Friuli si giocheranno ovviamente solo venti minuti, qualcosa in meno, dal momento in cui il match è stato sospeso.

La Roma dovrebbe dare una risposta oggi sulla questione e quindi solamente dopo la Lega Serie A diramerà tutti quelli che saranno gli anticipi e i posticipi delle prossime gare di campionato. Vedremo quindi quale sarà la decisione finale dei Friedkin, che verrà presa in sintonia con De Rossi e con l’intero staff tecnico. Anche se il comunicato di ieri sera lascia davvero pochissimo spazio a un avvicinamento tra le parti.