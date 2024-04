Dalla Roma al Napoli, colpo di scena Lukaku: effetto domino De Rossi

Dalla Roma al Napoli. Le ultime notizie provenienti da Radiomercato annunciano il prossimo allenatore del Napoli. Con le possibili conseguenze.

Il Napoli è tristemente fuori da tutto. Lontanissimo dal vertice e perfino dalla zona Champions League, il club di Aurelio De Laurentiis è da tempo alla ricerca del nuovo tecnico che dovrà dare una nuova linfa e vitalità alla formazione partenopea.

Dopo il triplice errore di questa stagione, legato alla scelta dei tecnici, per il suo Napoli il patron azzurro ha voglia soltanto di un grande nome che non crei problemi alla squadra e…a lui. Antonio Conte è la primissima scelta. Un pressing altissimo di De Laurentiis, degno del miglior Guardiola, non è riuscito, però, ancora a convincere il tecnico salentino. Almeno fino ad ora.

Da Napoli filtrano indiscrezioni che paiono condurre verso una soluzione positiva della trattativa. Antonio Conte sulla panchina del Napoli rappresenterebbe un grande colpo per la società partenopea e per il suo presidente. L’approdo di Conte sulla panchina del Napoli potrebbe avere anche delle positive ripercussioni sul mercato della Roma. Perché?

Addio Lukaku: c’è il Napoli di Conte

Il Napoli potrebbe cambiare parecchio sotto la guida di Antonio Conte. Potrebbero, infatti, essere diverse le richieste del tecnico salentino al nuovo direttore sportivo partenopeo, Giovanni Manna. A cominciare dal centravanti.

E quando si parla di centravanti ideale per Antonio Conte, il nome è uno soltanto: Romelu Lukaku. Il centravanti della Roma a fine anno ritornerà al Chelsea. Arrivato a Trigoria l’estate scorsa, con la formula del prestito, per il suo riscatto il club inglese richiede 43 milioni di euro, cifra che la proprietà americana non intende assolutamente investire.

Come ci fa osservare controcalcio.com l’eventuale richiesta di Conte del gigante belga per il suo Napoli potrebbe rappresentare una fortuna per il club giallorosso che potrebbe liberarsi del suo attaccante e, a quel punto, pensare poi alla sua sostituzione. Il Napoli inizia si a muoversi ma l’onda lunga dell’effetto-Conte sulla panchina partenopea potrebbe arrivare fino a Trigoria.

Con Daniele De Rossi in panchina il rendimento del centravanti belga è peggiorato in termini realizzativi rispetto al periodo di José Mourinho. Probabile che il neo confermato tecnico giallorosso immagini un profilo diverso come ideale terminale offensivo della sua Roma.