Data e orario Napoli-Roma: annuncio UFFICIALE

La Lega Serie A ha ufficializzato le date in cui si disputerà la trentaquattresima giornata di campionato. Ecco quando si disputerà il derby del Sole tra Napoli e Roma.

Ringalluzzita dall’importantissimo successo ottenuto nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan, la Roma di Daniele De Rossi sta preparando il prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Il confronto con la compagine di Thiago Motta rappresenterà un autentico banco di prova per i giallorossi, a caccia di punti importanti con cui rivitalizzare la propria corsa per un piazzamento in zona Champions League.

Le ultime ore, però, sono state caratterizzate anche dalle notizie legate a due gare che vedranno impegnati Dybala e compagni. Dopo l’ufficialità (contestata) relativa alla data del recupero di Udinese-Roma, è arrivata anche quella legata alla trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Tramite i propri canali, infatti, la Lega di Serie A ha reso noto gli anticipi e i posticipi del turno in campionato in questione, caratterizzato da alcune gare clou. Uno dei match di cartello è sicuramente Napoli-Roma, che si disputerà domenica 28 aprile alle ore 18 allo stadio “Maradona”. Ecco il turno completo:

34° giornata di Serie A:

26/04/2024 Venerdì ore 20.45 Frosinone-Salernitana

27/04/2024 Sabato ore 15 Inter-Torino

27/04/2024 Sabato ore 15 Lecce-Monza

27/04/2024 Sabato ore 18 Juventus-Milan

27/04/2024 Sabato ore 20.45 Lazio-Hellas Verona

28/04/2024 Domenica ore 15.00 Bologna-Udinese

28/04/2024 Domenica ore 18.00 Atalanta-Empoli

28/04/2024 Domenica ore 18.00 Napoli-Roma

28/04/2024 Domenica ore 20.45 Fiorentina-Sassuolo

29/04/2024 Lunedì ore 20.45 Genoa-Cagliari