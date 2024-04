Europa League e polemiche: il rinvio è UFFICIALE

Europa League e polemiche: il doppio rinvio, a differenza di quanto succede in Italia, è UFFICIALE. Ecco cos’hanno deciso a pochi chilometri dall’Italia

La Roma ieri sera ci è andata giù in maniera pesante, con un comunicato stampa durissimo nei confronti della Lega di Serie A che ha deciso di non rinviare il recupero contro l’Udinese. I giallorossi quindi – a meno che non arrivi da parte dei Friedkin una decisione diversa – dovranno giocare contro il Napoli domenica, a differenza del Leverkusen che anticiperà di sabato e che quindi avrà un giorno in più di riposo per preparare il match.

Solo in Italia, è evidente, succedono queste cose, senza nessuna tutela da parte della Lega nei confronti di quelle squadre che hanno la possibilità di arrivare in fondo in Europa. E poi, in tutto questo, a rendere maggiormente l’aria incandescente c’è pure il recupero tra Atalanta e Fiorentina ancora da fissare. Insomma, tutto molto all’italiana.

Doppio rinvio UFFICIALE, in Francia hanno deciso così

Non è così invece in Francia, dove la federazione ha deciso di rinviare le partite di Psg e Marsiglia, anche loro impegnate in due semifinali Europee nelle prossime settimane. Lo ha messo nero su bianco, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito.

“Per preservare PSG e OM tra l’andata e il ritorno delle semifinali di Champions ed Europa League, la LFP ha riprogrammato le partite della 32esima giornata. Inizialmente previste per il weekend del 4-5 maggio, le trasferte del PSG a Nizza e quella dell’OM a Reims sono state posticipate al 15 maggio“. Insomma, si tutelano le squadre della propria lega e lo si fa senza troppi giri, richieste, e altro. Una cosa naturale dovrebbe essere questa. E invece no, a quanto pare, non è proprio così.