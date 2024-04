Roma, doppia firma UFFICIALE: contratto fino al 2027

Giungono ufficialmente i rinnovi di contratto per alcuni degli esponenti più influenti all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Mentre la Roma di Daniele De Rossi lotta con la Lega per ottenere un trattamento che favorisca il proprio cammino in Europa League (l’inserimento del recupero con l’Udinese sta generando non poco caos nel calendario dei giallorossi), giungono gradite conferme nel gruppo giallorosso.

La società ha comunicato ufficialmente il rinnovo di alcune delle figure più influenti all’interno del percorso che ha portato al trionfo giallorosso degli scorsi mesi.

La Roma rinnova a Bavagnoli e Migliorati

A Firenze la Roma femminile di mister Spugna si prepara a festeggiare lo scudetto nel caso di vittoria con la Fiorentina (partita programmata alle 16:15) e, a poche ore dal match, è stato ribadito il matrimonio tra la società giallorossa e due assoluti protagonisti del successo capitolino.

✍️ Betty Bavagnoli rinnova! 🤝 Sarà Head of Women’s Football fino al 2027 📄 https://t.co/kAZ21tLeo9#ASRomaFemminile pic.twitter.com/pWmtazbdTB — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) April 20, 2024



Stiamo parlando della Head of Women’s Football Elisabetta Bavagnoli e del direttore sportivo Gianmarco Migliorati. Una collaborazione che, nel corso dei mesi, ha garantito risultati semplicemente brillanti. La Roma, difatti, domina incontrastata all’interno della massima lega femminile e il club non ha alcuna intenzione di modificare un assetto ideale, che ha generato soddisfazioni insperate. D’altronde “squadra che vince non si cambia”. La Bavagnoli dunque rinnova fino al 2027.