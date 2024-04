Thiago Motta ‘scalda’ Roma-Bologna: “Ce l’hanno gli altri”

Le parole di Thiago Motta a poco più di 48 ore dalla sfida dell’Olimpico tra Roma e Bologna. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei felsinei.

Con una lotta per un posto in Champions League ancora tutto da scrivere, il confronto dell’Olimpico tra la Roma di Daniele De Rossi e il Bologna di Thiago Motta rappresenterà un autentico punto di non ritorno. Lo sa benissimo il tecnico dei felsinei, che nella conferenza stampa di presentazione ha provato a smorzare la tensione dell’anti vigilia, scaricandola sugli avversari.

Sono tanti i temi affrontati da Motta, a cominciare da quello riguardante le condizioni di Ferguson ma non solo: “Nessuno deve cercare di fare il Ferguson, ognuno di loro è unico. Ci dispiace molto per il suo infortunio, stava molto bene ed è un ragazzo che fa bene al gruppo dentro e fuori dal campo”. Motta ha poi elogiato in lungo e in largo De Rossi: “Ho un’ammirazione enorme per lui, merita tutto quello che sta avendo. De Rossi è nato lì, sa cosa significa giocare nella Roma: sono contento per lui e sarò felice di abbracciarlo lunedì. Stanno giocando un bel calcio, non sono lì per caso”.

Come anticipato, Motta ha poi provato ad esorcizzare le “pressioni” Champions: “Non cambia niente per noi, non esiste un’ossessione ma solo la responsabilità di fare il meglio. L’unica cosa che conta è essere pronti a fare una grande prestazione. Per noi non deve essere una pressione, la pressione deve esserci in altri club”.