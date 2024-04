Calciomercato Roma, l’uomo dei miracoli per De Rossi

Per De Rossi in arrivo un altro campione. La Roma continua il suo percorso di crescita e la conferma del tecnico è soltanto il primo passo.

La rabbia deve essere smaltita in fretta. In casa Roma la decisione della Lega di Serie A di fissare il recupero contro l’Udinese il 25 aprile non è piaciuta affatto. Gli ultimi venti minuti di un gara che avrebbe potuto avere la sua naturale conclusione anche un po’ più in là.

La formazione giallorossa si ritrova così nel bel mezzo di un ciclo terribile, con impegni difficili e ravvicinati. Una dietro l’altra arriveranno le sfide con il Bologna, l’Udinese, il Napoli ed il Bayer Leverkusen. Scontri diretti validi per la conquista di un posto in Champions League, ai quali aggiungere la semifinale di andata dell’Europa League.

Una stagione che potrebbe decidersi in otto giorni. Per questo la rabbia deve essere smaltita in fretta poiché Daniele De Rossi non ha tempo da perdere. Oppure, nel caso che la rabbia non venisse smaltita completamente può diventare un elemento di ulteriore carica per i suoi giocatori.

La Roma ha intanto conquistato la sua quarta semifinale europea consecutiva e questo è il segno di una crescita continua. In vista della prossima stagione, ed in virtù di una programmazione da avviare al più presto, la proprietà americana ha già confermato Daniele De Rossi alla guida della formazione giallorossa.

Il nuovo direttore sportivo

E’ necessario adesso un altro step fondamentale per proseguire al meglio questo percorso di crescita: la scelta del nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Tiago Pinto.

Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto della situazione in casa Roma riguardo le possibili figure ‘papabili’ per il ruolo di nuovo direttore sportivo. I dirigenti giallorossi stanno vagliando diversi profili di assoluto spessore.

Come Francois-Joseph Modesto, direttore dell’Area tecnica del Monza, da tempo sotto osservazione, così come Nicolas Burdisso, dirigente della Fiorentina con il contratto in scadenza e profilo che sembra molto stimato da Daniele De Rossi.

Un nome che nelle ultime ore sta riscuotendo numerosi consensi in seno alla Roma è quello di Sean Sogliano, ora al Verona ed autore di un autentico miracolo (il secondo dopo quello della scorsa stagione) durante la sessione di mercato invernale quando, per motivi economici, si è visto costretto a cedere i milgiori giocatori della formazione scaligera sostituendoli, però, al meglio.

La Roma vuole crescere e pertanto non c’è tempo da perdere. Per questo motivo la decisione finale riguardante il nuovo direttore sportivo arriverà presto.