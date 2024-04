Calciomercato Roma, nuovo affare gratis: firma capitale slittata

Calciomercato Roma, firma slittata e nuovo affare capitale gratis: gli ultimi aggiornamenti.

La piena evoluzione di una parentesi finale di campionato destinata a rivelarsi decisiva e piena di indicazioni ai fini dei piazzamenti finali stanno comunque permettendo di rivolgere attenzioni nei confronti di un futuro prettamente legato al presente. Se giovedì scorso, poche ore prima della nobile imposizione sul Milan, la società ha finalmente disambiguato la propria posizione sul futuro di De Rossi, restano ancora diverse le incognite in quel di Trigoria circa le evoluzioni future in seno ai Friedkin.

Basti pensare all’attuale assenza di chiarezza sul fronte direttore sportivo e, ancora, alle consequenziali incertezze relative all’apparecchiamento di un calciomercato che avrà tanto da dire e offrire, anche in base alle disponibilità conseguenti agli obiettivi raggiunti dalla Roma nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, affare capitale Marcos Alonso: firma congelata

Su determinati aspetti, ora come ora, ci sono certamente più certezze di qualche mese fa, come ben ricorda la situazione Svilar che, a differenza della fase Rui Patricio, sembrerebbe poter apportare più garanzie anche in ottica futura. Ciò non cancella, però, consapevolezza ed esigenza di dover intervenire in modo massiccio sul mercato in estate, provando a cogliere anche alcune opportunità che perfezionino la squadra in modo economico e intelligente.

Tra le varie opportunità va segnalata quella proveniente dalla Liga, campionato dal quale la non lontana estate potrebbero giungere importanti occasioni di mercato. A tal proposito, si è parlato nel recente passato di Nacho Fernandez e Mario Hermoso, rispettivamente da Real Madrid e Atletico Madrid e finiti nel mirino di diverse compagini della Serie A. A questi, va aggiunto anche il nome di Marcos Alonso, in scadenza contrattuale come i primi due in estate e ora come ora alle prese con le valutazioni sul proprio futuro.

Nome esperto e spendibile anche per la Roma, secondo OkFichajes l’ex Fiorentina sta valutando con calma e attenzione le ponderazioni sul proprio futuro, con all’orizzonte una proposta dell’Atletico Madrid all’orizzonte.