Il Milan esonera Pioli, erede a sorpresa: ha fatto la morale a Mourinho

Il futuro di Stefano Pioli è ormai sempre più lontano dal Milan. Il tecnico di Parma, accostato al Napoli, potrebbe essere sostituito da un profilo insospettabile.

Non concretizzando la superiorità numerica per l’ingenerosa espulsione comminata a Celik, il Milan è uscito ai quarti di finale di Europa League. Una Roma imperiosa per spirito di sacrificio e qualità nell’interpretazione della partita ha meritatamente passato il turno, impreziosendo una stagione ancora tutta da vivere. Il doppio stop con i giallorossi, salvo clamorosi colpi di scena, costerà di fatto la panchina del Milan a Stefano Pioli.

Ventilato da tempo, l’esonero dell’attuale tecnico rossonero sembra ormai inevitabile. Benché l’ex allenatore della Fiorentina sia legato al ‘Diavolo’ da un contratto in scadenza nel 2025, la sensazione è che l’area tecnica del Milan sia orientata a risolvere anticipatamente la questione. Messo praticamente al sicuro il secondo posto, Pioli è chiamato a chiudere con l’onore delle armi. Il derby contro l’Inter, se perso, potrebbe regalare ai ‘cugini’ la seconda stella. Uno scenario che, alla luce degli ultimi confronti con i nerazzurri, non è affatto utopistico. Tutt’altro. Indipendentemente dal finale di stagione, però, le strade del Milan e quelle di Pioli sono destinate a dividersi. Il tam tam relativo al suo possibile erede è scattato ormai da tempo.

Milan, idea Xavi per il post Pioli: in lizza anche Thiago Motta

Da diversi giorni il profilo maggiormente accostato al Milan è quello di Julen Lopetegui. Sondato in tempi e in modi diversi dalla dirigenza rossonera, l’ex CT della Spagna piace e non poco dalle parti di Milanello. Pur avendo cominciato a muovere i primi passi, però, l’operazione non è ancora in dirittura d’arrivo, con i meneghini che lasciano aperte anche altre possibilità.

Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, un nome finito nei dossier del Milan sarebbe quello di Xavi. Dopo aver annunciato il suo addio al Barcellona, il tecnico dei catalani lascerà i blaugrana al termine di una stagione assolutamente in chiaroscuro per Lewandowski e compagni. Pur avendo lanciato molti giovani in prima squadra, il tecnico catalano non è riuscito ad infondere nella squadra quella continuità in grado di fare la differenza a tutti i livelli. Ex compagno di squadra di Ibrahimovic ai tempi della comune militanza al Barcellona, Xavi potrebbe però rappresentare un interessante outsider per la panchina del Milan.

Qualora dovesse effettivamente chiudersi l’operazione con il Milan, il tecnico spagnolo affronterebbe quella Roma contro il cui ex allenatore José Mourinho ebbe modo di scagliarsi qualche mese fa. Commentando la furiosa reazione dello Special One dopo la finale di Budapest per l’opinabile arbitraggio di Taylor, Xavi si era infatti eretto come il Catone il Censore della situazione, puntualizzando come compito dell’allenatore sia quello di “dare l’esempio in termini di comportamento”. Un’immagine del resto soltanto ideale, visto che proprio l’allenatore del Barcellona è stato spesso al centro di polemiche arbitrali tutt’altro che tranquille nell’ultimo periodo…