Infortunio e sostituzione prima della Roma, big match a rischio

Infortunio e sostituzione immediata prima del big match con la Roma, ecco cosa è successo.

Il complicato quanto intenso periodo che attende la Roma di De Rossi nel corso dei prossimi giorni permette di intravedere tutti gli ingredienti per assistere ad un finale di stagione potenzialmente decisivo, dal quale ci si attendono le ultime sentenze in casa giallorossa e non solo.

L’attenzione, unitamente a energie fisiche e mentali, andrà rivolta nei confronti delle gare europee e nazionali, da gestire nel migliore dei modi per mantenere vivida la corsa su un doppio fronte nel quale la Roma si trova totalmente e veementemente coinvolta. Il nome delle avversarie che attendono Dybala e colleghi è certamente altisonante, ma non deve comunque incutere arrendevolezza nei confronti di una compagine che ha già palesato importanti qualità e che sa di dover ancora dimostrare tanto per centrare i propri obiettivi stagionali, passanti per la raffica di scontri diretti previsti nelle prossime settimane.

Infortunio Holm in Monza-Atalanta, sostituzione immediata per Gasperini

Proprio da quest’ultimo punto di vista, le notizie di questi minuti non possono essere ignorate ai fini di una corsa Champions League che passerà anche dalla trasferta di Bergamo in programma il 12 maggio. Non solo, infatti, una settimana di fuoco prossima ad entrare nel vivo domani con la partita contro il Bologna: dopo la gara con Thiago Motta, infatti, la Roma dovrà recuperare i venti minuti di Udine e vedersela col Napoli.

Dopo di che, a intervallare l’atteso doppio incrocio col Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ci saranno le partite con Juventus e Atalanta, dalle quali potrebbero arrivare definitivamente i responsi di una stagione prossima alla conclusione ma ben lungi dallo sparare sentenze ufficiali. Alla luce della su citata gestione di energie fisiche e mentali, le notizie provenienti da Monza in questi minuti non possono essere ignorate, anche in vista del medesimo corpo di impegni che attende l’Atalanta di Gasperini in queste settimane.

In particolar modo, va segnalata l’uscita dal campo per infortunio di Holm, che ha accusato una problematica al polpaccio circa la quale si attendono aggiornamenti e novità. Immediata la decisione di lasciare il terreno di gioco, favorendo l’ingresso in campo di Hans Hateboer al minuto 28′ del primo tempo. Una situazione da monitorare in casa Atalanta in vista dei diversi big match che attendono i bergamaschi nei prossimi giorni, a partire dalle semifinali di Coppa Italia con la Fiorentina, passando per gli incroci europei col Marsiglia e la su citata gara con la Roma.