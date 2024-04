Taylor non si smentisce mai, è successo di tutto: condanna UFFICIALE

Taylor non si smentisce mai: incredibile ciò che è successo e questa volta per il fischietto inglese arriva la condanna UFFICIALE

In patria si torna ancora una volta a parlare di Taylor. Il fischietto inglese nell’ultimo anno è stato uno degli arbitri più chiacchierati in Europa, soprattutto a causa del suo modo di dirigere le partite e dei tanti errori commessi sia in Inghilterra che nelle competizioni continentali.

Alla fine della scorsa stagione anche i tifosi romanisti hanno avuto di che lamentarsi. Anche a causa sua infatti la formazione capitolina ha dovuto rinunciare a sollevare al cielo l’Europa League in favore del Siviglia. Sono diversi gli episodi incriminati su tutti il colpo di mano in area di rigore non sanzionato ne dall’inglese ne dal Var.

Come se non bastasse prima dei supplementari ci sarebbero dovuti essere due cartellini rossi, uno per Rakitic e uno per Lamela, entrambi non sanzionati. A distanza di pochi mesi dall’ultima volta Taylor torna a far parlare di se, e questa volta a causa di diversi clamorosi errori nel corso di un match di Premier League.

Taylor lo ha fatto di nuovo: tre rigori negati e putiferio in Premier League

Dopo il disastro nella finale di Europa League si ritorna di nuovo a parlare della direzione di gara del fischietto inglese Taylor. Durante questa stagione non è la prima volta in cui il suo nome fa discutere gli appassionati di calcio inglese e non solo. Le sue decisioni infatti gli erano addirittura costate una retrocessione in Championship, che però si è rivelata momentanea.

Nonostante questi continui errori però il direttore di gara ha continuato ad arbitrare sia nella massima serie inglese che in Champions League, fino a quando un errore in Newcastle-Wolverhampton gli è costato la retrocessione in Championship.

Tornato in Premier ci ha messo pochissimo a far tornare a parlare di lui. Nel corso del match tra Everton e Nottingham Forrest, durante il quale Taylor ha negato ben tre rigori alla formazione ospite, un tocco di mano e due contatti chiarissimi che sarebbero dovuti essere sanzionati.

Nel post partita gli ospiti hanno rilasciato un durissimo comunicato: “Tre decisioni estremamente sbagliate. Tre rigori non dati che non possiamo accettare. Abbiamo avvertito la PGMOL (Professional Game Match Officials Board) che il VAR è un tifoso del Luton prima della partita, ma non l’hanno cambiato. La nostra pazienza è stata messa alla prova più volte. Il club ora valuterà le sue opzioni”