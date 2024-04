Assalto bianconero e addio Roma: 30 milioni di euro

Le strade di Roma e Juventus sono destinati ad incrociarsi di nuovo, con una manovra su tre fronti che prende corpo

La conferma di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma rappresenta, almeno al momento, l’unica certezza in vista della prossima stagione. A distanza di quasi tre mesi dal suo addio, infatti, il club giallorosso deve ancora annunciare ufficialmente il nuovo direttore sportivo, anche se pensare ad un immobilismo totale dei capitolini sul calciomercato sarebbe quantomeno fuorviante. I Friedkin e la Souloukou, infatti, continuano ad essere sollecitati da intermediari, agenti e dagli stessi scout giallorossi che continuano a scandagliare il mercato.

Qualunque sia il nuovo organigramma dirigenziale, d’altronde, ci sono già delle stelle polari che andranno seguite per forza durante la campagna trasferimenti estiva, in ossequio ai dettami dei fair play finanziario e all’esigenze più impellenti della rosa. Il primo nodo da risolvere riguarderà sicuramente i tanti giocatori presi in prestito nelle ultime due sessioni di mercato. Se Romelu Lukaku rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello di questo schieramento, ci sono anche altri elementi che sperano di guadagnarsi il riscatto in questa ultime fase della stagione.

Futuro bianconero: 30 milioni e addio Roma

Una situazione di limbo la vivrà invece Dean Huijsen. Arrivato in prestito secco, il difensore olandese e nazionale spagnolo con ogni probabilità farà ritorno alla Juventus a fine stagione, ma non è detto che rimanga a lungo a Torino. Accostato a molte squadre inglesi, all’Atletico Madrid e al Borussia Dortmund, il 19enne potrebbe nuovamente cambiare aria la prossima stagione.

Tra le tante squadre interessate al ragazzo, secondo ‘The Mirror’ sarebbe il Newcastle quella più propensa a valutare un investimento da 25 milioni di sterline, pari a circa 29 milioni di euro. I Magpies dovranno far fronte ai lunghi infortuni di Botman e Lascelles e, oltre a Tosin Adarabioyo e Lloyd Kelly, attualmente in scadenza, sono pronti a fare un tentativo per Huijsen, vincolato tuttavia al reperimento di liquidità attraverso qualche cessione. E la Roma? Ad oggi dalle parti di Trigoria non escludono un tentativo per una permanenza in giallorosso, ma solo qualora la Juve dovesse aprire ad un nuovo prestito, questa volta con riscatto.