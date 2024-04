Calciomercato Roma, erede Lukaku a Trigoria: test decisivo

Questo pomeriggio la Roma di De Rossi ospita allo stadio Olimpico il Bologna di Thiago Motta. Non sarà presente Lukaku causa infortunio e c’è un nuovo verdetto sull’erede del belga.

La Roma torna in campo dopo il successo sul Milan nei quarti di finale di Europa League. La squadra giallorossa ha messo in cassaforte l’ennesima qualificazione alle semifinali europee, dove incontrerà lo straripante Bayer Leverkusen, reduce dalla prima Bundesliga vinta nella sua storia. Tra poche ore la sfida decisiva al Bologna di Thiago Motta, attualmente a più quattro punti ed in solitaria al quarto posto della classifica della Serie A. Non sarà convocato Romelu Lukaku, frenato da un infortunio muscolare contro i rossoneri, il cui futuro resta un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione.

La sfida tra Roma e Bologna, in programma questo pomeriggio alle ore 18:30, rappresenta un crocevia stagionale per entrambe le squadre. I rossoblù si sono consacrati come grande sorpresa del campionato italiano e la loro posizione in classifica lo testimonia. La squadra felsinea, guidata in panchina da Thiago Motta, attualmente occupa la quarta posizione in classifica, con la Roma a meno quattro punti con la gara contro l’Udinese ancora da completare. Esame Champions League per le due squadre, che al momento sarebbero virtualmente qualificate per la massima competizione europea, dove saranno diversi gli assenti per infortunio.

Calciomercato Roma, staffetta Lukaku-Abraham: prossime gare decisive

Lato Bologna c’è stata la tegola Lewis Ferguson, con il centrocampista costretto a stare fuori dai campi per diversi mesi. In casa Roma c’è da fare i conti con l’assenza di Romelu Lukaku, il centravanti non sarà convocato a causa di un problema muscolare accusato contro il Milan in Europa League.

Nel primo tempo della sfida di ritorno tra Roma e Milan il belga ha alzato bandiera bianca chiedendo il cambio. De Rossi lo ha sostituito con Tammy Abraham, che è il candidato per partire da titolare anche in vista della sfida odierna. Dalle sue prestazioni, come scrive il ‘Corriere dello Sport’, passa anche il futuro in casa giallorossa. Con Lukaku in odore di addio l’ex Chelsea si candida come erede del belga in vista della prossima stagione, il primo esame è tra poche ore allo stadio Olimpico.