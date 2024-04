Caos totale dopo il big match: “Partita di ripetere”

Del big match si sta continuando a parlare in maniera inesorabile. Il punto di non ritorno è inesorabile. Chiedono la ripetizione della partita.

Nonostante l’ausilio della tecnologia, non sono pochi gli episodi arbitrali finiti inesorabilmente sotto la lente di ingrandimento. In Italia, dove la classe arbitrale è spesso stata criticata per alcune decisioni discutibile, ma non solo.

Uno degli episodi che nelle ultime ore ha calamitato le maggiori attenzioni mediatiche si è verificato nel Super Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Grazie ad una rete di Bellingham nel finale, i Blancos sono riusciti a conquistare tre punti di vitale importanza, con cui hanno portato a undici le lunghezze di distanza sui blaugrana. La compagine di Xavi, però, ha molto da recriminare. Oltre alla facilità con la quale ha permesso alle Merengues di ritornare in partita, i catalani lamentano una decisione di arbitro e VAR che avrebbe potuto indirizzare in un altro modo l’inerzia dell’incontro.

Il gol fantasma di Yamal sta alimentando non poche dibattiti. Mancando una telecamera in linea, i dubbi se la rete del canterano fosse o meno regolare non sono stati ancora sciolti. Laporta, però, nel corso di un video che ha fatto immediatamente il giro del web, è intervenuto a gamba tesa sulla questione. Oltre a criticare la gestione arbitrale, Laporta ha puntato il dito proprio sull’episodio incriminato, “minacciando” la ripetizione della partita nel caso in cui si dovesse verificare la regolarità del gol di Yamal (non convalidato). Ecco quanto evidenziato dal presidente del Barcellona: “Se fosse confermata la regolarità del gol di Yamal, chiederemmo la ripetizione della partita”.