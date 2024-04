Dal Bologna alla Roma: si chiude a 10 milioni | ASRL

Avversarie questo pomeriggio nello scontro diretto per la Champions, Bologna e Roma sono destinate a incrociarsi anche sul calciomercato

È già iniziato il countdown in vista di Roma-Bologna. Alle 18:30 le due squadre si affronteranno allo Stadio Olimpico in un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante l’ufficializzazione del quinto slot per le squadre italiane, giallorossi e rossoblu non possono permettersi di dormire sonni tranquilli e perdere punti per strada, visto che la Lazio si è rimessa a correre.

L’approdo alla massima competizione europea per club, d’altronde, sarà dirimente anche in ottica calciomercato per la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. Con il futuro di Thiago Motta che sembra ormai lontano dall’Emilia (la Juventus lo ha messo in cima alla propria lista per l’eventuale post Allegri), il club felsineo aveva pensato anche a Daniele De Rossi prima del rinnovo con la Roma e della successiva virata su Vincenzo Italiano.

Calciomercato Roma, sfida a Bologna e Juve sulla fascia

A prescindere da chi occuperà la panchina bolognese, la dirigenza guidata da Giovanni Sartori si sta già muovendo sul mercato in entrata e in uscita. L’eventuale approdo in Champions potrebbe fornire un assist importante all’ex Atalanta per riabbracciare un suo pupilllo: Robin Gosens. Nei giorni scorsi, l’esterno mancino ha parlato espressamente di un eventuale ritorno in Serie A e calciomercato.it ha raccontato di un interessamento di Bologna e Juventus.

Dopo la disastrosa stagione dell’Union Berlino, il 29enne tedesco è aperto al ritorno in Italia, purché possa giocare in Champions League. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, il nome dell’ex Inter figura anche nella lista della Roma, attratta dal prezzo di circa 10 milioni di euro fissato dal club tedesco. A livello personale, Gosens è tornato ai livelli di Bergamo con 7 gol e 2 assist tra tutte le competizioni. Il club giallorosso non ha ancora mosso passi concreti, sia per l’assenza di un direttore sportivo ufficiale, sia perché sulla fascia mancina dovrà risolvere molte incognite.

Con la conferma di De Rossi in panchina, Leonardo Spinazzola potrebbe avere nuove chances in ottica rinnovo contrattuale, mentre a fine stagione si dovrà discutere anche del potenziale riscatto di Angelino a 5 milioni di euro. Lavori in corso, dunque, con la corsa Champions che può rivelarsi decisiva in un senso o nell’altro.