Dopo la Roma, c’è il Milan: firma con la clausola

Sono destinate ad incrociarsi di nuovo le strade di Milan e Roma dopo la sfida ai quarti di finale di Europa League

La doppia sconfitta contro la Roma con tanto di eliminazione ai quarti di finale di Europa League ha aperto definitivamente il gabinetto di crisi in casa Milan. L’esonero di Stefano Pioli appare ormai inevitabile, anche se sul banco degli imputati sono finiti pure i giocatori più importanti, come Rafael Leão, Theo Hernandez e Olivier Giroud. In vista della prossima stagione, nessuno può sentirsi sicuro del posto e le strade dei rossoneri potrebbero incrociarsi con quelle giallorosse anche in ottica calciomercato.

Proprio alla vigilia della sfida di ritorno contro i rossoneri, Dan e Ryan Friedkin hanno annunciato la prosecuzione del matrimonio con Daniele De Rossi, che discuterà nei dettagli il rinnovo nei prossimi giorni, ponendo fine alle voci sui presunti candidati all’eventuale sostituzione dell’ex centrocampista di Ostia. Indimenticabile è, ad esempio, la voce sulla presunta cena capitolina con Manuel Pellegrini, prontamente smentita anche dal sottoscritto.

Dopo la Roma, c’è il Milan: Pellegrini al posto di Pioli

A distanza di poco più di una settimana, il nome dell’allenatore del Betis Siviglia è finito ora in orbita Milan. Secondo ‘calciomercato.it’, infatti, tra i profili stranieri monitorati dalla dirigenza rossonera ci sarebbe anche l’ex tecnico di Real Madrid e Manchester City. Nonostante fosse un candidato di lungo corso, Julen Lopetegui non ha mai riscosso l’unanimità di consensi in seno alla dirigenza rossonera e ha deciso di ascoltare il West Ham. La candidatura del 70enne cileno non è dunque da escludere.

Sotto contratto con il club andaluso fino al 30 giugno del 2026, Pellegrini ha una clausola rescissoria da circa otto milioni sul vincolo che lo lega al suo attuale club. Dopo le voci rivelatesi poi infondate sulla Roma, arrivano ora queste indiscrezioni più credibili sull’ipotesi Milan per ‘el Engeniero’.