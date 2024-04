Esonero UFFICIALE prima della Roma: il sostituto è già in viaggio

Poco prima del confronto con la Roma di Daniele De Rossi, è stato ufficalizzato l’esonero di un allenatore della massima lega italiana.

Prosegue il valzer di panchine in Serie A e ora, dopo le voci e gli indizi inequivocabili, è arrivato il comunicato della società, a ufficializzare l’esonero dell’allenatore e ad annunciare ulteriori aggiornamenti su chi sostituirà il mister uscente.

Era ormai difficile pensare che potesse accadere qualcosa di diverso, ma adesso è giunto anche il comunicato ufficiale del club in questione a dissipare i possibili dubbi o la speranza che ci potesse essere un colpo di scena finale.

L’Udinese esonera Cioffi: Cannavaro è già pronto?

Gabriele Cioffi, come è possibile leggere in una nota ufficiale dell’Udinese, è ufficialmente sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra dell’Udinese. La vicinanza alla zona retrocessione ha preoccupato senza soluzione di continuità i tifosi bianconeri nel corso della stagione e, adesso, pare che anche i vertici friuliani si siano stancati.

Il comunicato recita: “Udinese Calcio comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra”.

Ora, si attende soltanto l’ufficialità per quanto concerne la firma di Fabio Cannavaro, il quale, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è partito proprio in mattinata alla volta di Udine. Il vincitore del pallone d’oro, nonché campione del mondo, potrà usufruire di una contratto fino a giugno, quando le sue performance verranno valutate e arriverà il verdetto per la prossima stagione. La scrivania di Cioffi si è liberata alle 11 di questa mattina e ora si attende che Cannavaro la riempa nel corso delle prossime ore.