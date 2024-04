Juventus accerchiata: colpo giallorosso da 20 milioni

Reduce dal pareggio contro il Cagliari, secondo consecutivo in campionato, la Juventus inizia a pianificare il calciomercato estivo. Colpo giallorosso da 20 milioni e Giuntoli accerchiato.

Due pareggi consecutivi per la Juventus di Massimiliano Allegri, che tornerà in campo domani in Coppa Italia. I bianconeri saranno ospiti della Lazio di Tudor, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Juve che arriva a Roma forte del doppio vantaggio accumulato all’andata, mentre il futuro della panchina bianconera resta avvolto nel mistero. La vittoria del trofeo nazionale diventa un obiettivo da seguire per il tecnico livornese, mentre Cristiano Giuntoli inizia a pianificare le mosse in entrata ed in uscita in ottica calciomercato estivo.

Il trentatreesimo turno di campionato si chiude oggi, con i posticipi di Roma e Milano. Apre le danze la squadra guidata da De Rossi, che allo stadio Olimpico alle 18:30 ospiterà il Bologna di Thiago Motta. In serata il derby tra Inter e Milan, che potrebbe consegnare matematicamente il titolo alla squadra nerazzurra. La Juventus, reduce da due pareggi consecutivi con Torino e Cagliari, tornerà a giocare domani sera per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Bianconeri che iniziano a pianificare tra entrate ed uscite la prossima finestra estiva di calciomercato.

La Juventus stregata da Dorgu: 20 milioni e concorrenza da brividi

In particolare Giuntoli potrebbe effettuare un completo restyling delle corsie, dove solo il duttile Cambiaso sembra certo della conferma. A tal proposito la squadra bianconera, come scrive l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, è rimasta stregata dalle prestazioni del terzino Patrick Dorgu.

Il terzino in forza al Lecce, valutato 20 milioni di euro da Corvino, è sul taccuino di tanti grandi club. Autore di una bellissima rete nella vittoria esterna dei pugliesi nello scontro diretto col Sassuolo, in Serie A è il Milan ad esser segnalato sulle sue tracce. Sul talento mancino c’è il forte interesse dell’Atletico Madrid, che ha già inviato emissari. Dalla Premier League vengono segnalati Liverpool e Tottenham sulle tracce del classe 2004.