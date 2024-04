La firma è ufficiale: ritrova subito De Rossi in panchina. L’annuncio è arrivato da pochi minuti e quindi scioglie definitivamente tutti i dubbi che c’erano.

Mancava solamente l’annuncio ufficiale che è arrivato. Dopo l’esonero di Cioffi l’Udinese ha confermato tutte quelle che erano le indiscrezioni della vigilia. Sarà Fabio Cannavaro a guidare i bianconeri da qui al termine della stagione.

E sarà ovviamente Cannavaro – che oggi dirigerà il primo allenamento – a sedersi giovedì sera in panchina contro la Roma per quei poco meno di venti minuti rimanenti di partita. L’ex campione del mondo con gli azzurri nel 2006 in Germania ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno del 2024, insieme a lui ci saranno Paolo, suo fratello come vice, poi Troise e Pinzi (che De Rossi voleva alla Roma insieme a lui) come collaboratori tecnici.

Cannavaro al posto di Cioffi, ufficiale

Cannavaro – così come svelato dal sito ufficiale dell’Udinese – verrà presentato alla stampa domani alle 13, e ovviamente dovrà parlare anche della partita del giorno dopo contro i giallorossi. Il suo compito sarà quello di salvare una squadra che rischia di retrocedere dopo quasi trent’anni senza nessun paracadute per il futuro.

Sì, come detto prima ha firmato solamente per 20 minuti e cinque partite. Niente di più. Se ne riparlerà probabilmente alla fine di questa stagione soprattutto se i friulani riuscissero a centrare una salvezza assai complicata visto che dopo il recupero contro la Roma il calendario è tremendo con Bologna, Napoli, Lecce, Empoli e chiusura a Frosinone. Con la Roma come sappiamo si ripartirà dall’1-1. Vedremo come l’ex allenatore del Benevento gestirà questa parte finale di partita.