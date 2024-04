Maresca caccia un altro giallo, UFFICIALE: nuova assenza Roma

Roma decimata da Maresca, UFFICIALE: anche lui salta la gara contro il Napoli di domenica prossima.

Tanti gli eventi di una gara importante e potenzialmente decisiva per una corsa in Champions League e che ha visto coinvolte le squadre di De Rossi e Thiago Motta in questi minuti. Dopo la stanchezza e la tensione risultate fondamentali per superare il complicato ostacolo Milan in Europa League, la Roma era quest’oggi attesa da una partita dal vero e proprio sapore di scontro diretto.

La prima frazione di gara si è distinta per il doppio vantaggio targato El Azzozui-Zirkzee, cui aveva fatto seguito la risposta di Azmoun poco dopo la sua entrata in campo al posto di Tammy Abraham. Oltre ai goal e alla gran quantità di polemiche nate già nel corso dei primi quarantacinque minuti, va segnalata la gestione dei cartellini da parte di Maresca, che costringerà la Roma a dover rinunciare a diversi dei suoi elementi in vista della delicata trasferta di Napoli.

Oltre a El-Shaarawy, Pellegrini e Angelino, tra le fila giallorosse si segnalano anche i cartellini gialli mostrati a Paredes e Diego Llorente, con il difensore spagnolo che, proprio come il centrocampista argentino, salterà i diciotto minuti di Udine in programma giovedì 25 aprile.