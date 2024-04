Post partita al veleno, UFFICIALE: chiesto l’audio del Var

Dopo gli errori di ieri la richiesta è ufficiale: vogliono che gli audio del Var vengano resi noti per capire quello che è successo. La situazione

Errori su errori. E già ieri si era capito che non andavano giù. Un primo post su X, nei minuti successivi a dei fatti che hanno scandalizzato la Premier League, annunciavano delle prese di posizioni importanti. E nemmeno 24 ore dopo, con un’altra nota sul profilo ufficiale, è stata annunciata l’azione che verrà fatta.

Parliamo ovviamente del Nottingham Forest, che ieri ha perso sul campo dell’Everton per via di alcuni errori arbitrali davvero non commentabili. Ad arbitrare c’era Taylor, ma non è entrato solamente lui nel mirino del club inglese, ma anche il Var, che non ha richiamato il fischietto al monitor. E andiamo a vedere quella che è la richiesta ufficiale.

La richiesta ufficiale del Nottingham

“Il Nottingham Forest ha presentato oggi una richiesta formale per rendere di pubblico dominio le registrazioni audio tra gli arbitri durante la partita di ieri contro l’Everton al Goodison Park. Il club ha richiesto che questo fosse condiviso per tre errori chiave della partita: il contatto di Ashley Young su Giovanni Reyna (24° minuto), il tocco di mano di Ashley Young (44° minuto) e il contatto di Ashley Young su Callum Hudson–Odoi (56° minuto). Sosteniamo fermamente che la più ampia comunità calcistica e i tifosi abbiano accesso all’audio e alla trascrizione per la massima trasparenza, garantendo che l’integrità del nostro sport sia rispettata”.

Insomma, decisioni che non sono piaciute, decisioni che hanno fatto scalpore e che potrebbero portare anche ad una cosa che da quelle parti non si è mai vista: sì, a differenza di quanto succede in Italia con gli audio che vengono resi noti, almeno quelli di alcuni controversi arbitrali, al di là della Manica questo non succede. E c’è curiosità, adesso, di capire se questa richiesta verrà accettata o meno. Sarebbe quasi rivoluzionario.