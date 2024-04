Probabili formazioni Roma-Bologna, De Rossi ne cambia cinque

Probabili formazioni Roma-Bologna, queste le scelte previste per De Rossi e Thiago Motta per il delicato incrocio dal sapore di Champions League.

Manca sempre meno ad un incrocio di campionato destinato a poter fungere da spartiacque o, comunque, da profondo indicatore ai fini di una corsa europea che continua a coinvolgere un massiccio corpo di realtà come Roma, Atalanta e lo stesso Bologna. Parallelamente alla conduzione di discorsi relativi ad un’Europa League che sta vedendo nuovamente i giallorossi impegnati in un nobile percorso, bisogna anche prestare grande attenzione agli incroci previsti in Serie A in quest’ultimo mese di Serie A.

Archiviando le polemiche sul recupero di Udinese-Roma e congelando momentaneamente i discorsi sul Bayer Leverkusen, va ricordato come la compagine capitolina sia attesa da un corpo di impegni che ben ricorda quello del girone d’andata, catalizzatore di una serie di inflessioni che, proprio contro il Milan, generarono l’esonero di Mourinho. Tante cose sono cambiate da quel momento, a partire da una posizione di campionato ben più nobile e che, complice il varco ufficiale del quinto posto, consente a Dybala e colleghi di aspirare con più veemenza alla prossima Champions League.

Probabili formazioni Roma-Bologna, non solo Lukaku: cinque cambi per De Rossi

Per farlo, oltre che al degno proseguimento in un’Europa League che ha ancora tanto da dire, bisognerà cercare di giocarsela al meglio nei prossimi scontri diretti, provando altresì a chiosare nel migliore dei modi i circa venti minuti di Udine il prossimo 25 aprile. Prima di pensare al Napoli, alla Juve o all’Atalanta, la Roma è però attesa quest’oggi dal primo grande incrocio dal sapore di Champions League, contro il Bologna di Thiago Motta.

Reduce da un doppio pareggio che, con due partite in meno, sta vedendo la Roma distarle quattro punti, la realtà felsinea si è destinata per un cammino straordinario grazie al gran lavoro di Zirkzee e colleghi, destinati a centrare un piazzamento europeo inatteso e che, qualsiasi sia la competizione, rappresenterà l’emblema di un iter straordinario. Le velleità attuali della squadra di Thiago Motta interessano, però, soprattutto una Champions League tutt’altro che utopistica, per la quale lottare proprio insieme alla stessa Roma e all’Atalanta, unitamente ad alcune mine vaganti come Lazio e Napoli che, pur partendo arretrate, non possono essere del tutto ignorate.

Il presente, per ora, recita come prossimo impegno la sfida tra Roma e Bologna, in vista della quale De Rossi e Thiago Motta potrebbero imbattersi nelle seguenti scelte. Pesa, ovviamente, l’assenza di Lukaku, bilanciata dall’altro lato dal lungo forfait di Ferguson.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Urbański, Saelemaekers; Zirkzee