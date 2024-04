Roma-Bologna, giallo incredibile al diffidato: salta il Napoli

Roma-Bologna, un giallo incredibile lo esclude dalla gara contro il Napoli di domenica prossima. Proteste giallorosse. Ecco quello che è successo

Un’ammonizione incredibile che lo esclude dal prossimo impegno di campionato, quello contro il Napoli di domenica prossima. Un’ammonizione inesistente, di quelle che non si comprendono come possano essere date.

Una Roma che protesta, giustamente, anche in questi minuti per il cartellino che si è beccato Leandro Paredes che è stato allontanato con veemenza da Zirkzee (anche lui ammonito) ed è caduto a terra. Nel momento in cui si è rialzato, Maresca ha ripreso entrambi i giocatori, mostrando il cronometro e ammonendoli entrambi. Una decisione che al centrocampista argentino non è andata giù ed ha continuato a protestare. Così come i suoi compagni in campo e così come anche la panchina della Roma. Ma indietro non si può tornare. Quindi Paredes nella trasferta di domenica non sarà a disposizione di Daniele De Rossi. Un’assenza pesantissima di uno degli elementi più importanti in questa stagione. Peccato. Ma non capiamo ancora come è potuto scattare questo cartellino.

Roma-Bologna, scintille in campo

Poco dopo il Bologna è passato in vantaggio con il gol di El Azzouzi, e l’esultanza del giocatore ospite ha acceso ulteriormente gli animi della sfida.

L’esterno offensivo ha esultato sotto la Sud e i giocatori della Roma lo hanno ripreso in maniera veemente, anche perché erano molti quelli che si aspettavano un provvedimento disciplinare, visto quello che era successo qualche minuto prima, che non è arrivato. Animi caldi quindi all’Olimpico. Accesi. In una partita che vale molto e che abbiamo già capito come potrebbe andare a finire.