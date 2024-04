Voti Roma-Bologna, gol e cartellini a raffica: bocciatura immediata

Voti Roma-Bologna, questo il rendimento degli uomini di De Rossi nella sfida dal sapore Champions di quest’oggi.

L’attesa per l’incrocio contro gli uomini di Thiago Motta era importante quanto fervida già da tempo, alla luce della grande posta in palio offerta da uno dei tanti scontri diretti che attendono la Roma in questo rush finale di stagione. Dopo la titanica quanto nobile prestazione contro il Milan, dispendiosa da un punto di vista mentale, prima che fisico, Pellegrini e colleghi erano chiamati da veri e propri straordinari, anche alla luce delle diverse assenze con le quali De Rossi ha dovuto fare i conti.

Il dispendio nell’approccio alla gara e i postumi di Roma-Milan erano facilmente prevedibili e hanno portato la Roma a palesare disattenzioni ed errori di scelta e gestione nel corso di una partita contro una squadra che, lo stesso tecnico giallorosso, aveva definito come tra le peggiori dopo un incrocio come quello europeo di giovedì scorso. Ad aprire le marcature è stato El-Azzouzi, in un primo tempo non poco polemico e macchiato da una gestione dei cartellini che ha sin da subito innervosito la partita.

A ridosso della fine del primo tempo, è stato il solito Zirkzee ad aiutare Thiago Motta e i suoi uomini, pochi minuti prima dell’illusione momentanea generata dal gol di Azmoun. L’asse con Saelemaekers ha però riportato nuovamente gli ospiti sul doppio vantaggio

Svilar 5.5; Celik 5 (52′ Karsdorp 5.5), Mancini 5, Llorente 5, Angelino 5 (52′ Spinazzola 5.5 ) ; Cristante 4.5 (85′ Joao Costa ), Paredes 5, Pellegrini 5.5; Dybala 5, Abraham 4,5 (52′ Azmoun 6.5 ) , El Shaarawy 5 (72′ Baldanzi 6 )