Dalla Roma al Milan: ritorno choc in Italia

Dalla Roma al Milan, il ritorno in Italia è choc: non lo farà più da avversario per un paio di volte all’anno ma in maniera definitiva. Ecco quello che sta succedendo

Ormai in Italia ci siamo abituati a vederlo. Ogni anno la sua squadra almeno un viaggio da queste parti lo fa. Anzi, nella stagione che ormai si sta avviando verso la conclusione, è venuto due volte: prima per affrontare la Lazio e poi la Roma per quella che ormai è una classica del calcio europeo.

Ha sempre perso contro i giallorossi Arne Slot, tecnico del Feyenoord. E forse da queste parti qualcuno inizia anche a volergli bene. Forse, ovviamente. E secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Ben Jacobs, l’anno prossimo la Roma se lo potrebbe ritrovare di fronte un altro paio di volte. E vediamo perché.

Dalla Roma al Milan, Slot interessa ai rossoneri

Sicuramente per quello che sta riuscendo a fare nei Paesi Bassi è un profilo che potrebbe piacere a diverse big europee. E a quanto pare non solo il Bayern Monaco e il Barcellona ci starebbero pensando, ma anche il Milan che ormai ha chiuso la propria storia d’amore con Stefano Pioli. Soprattutto dopo il derby di ieri sera, il sesto di fila perso dai rossoneri, che ha consegnato aritmeticamente lo scudetto all’Inter di Simone Inzaghi.

Slot, secondo le informazioni del giornalista citato prima, è assai considerato dai club in questione. Su di lui, inoltre, ci sarebbe pure l’interesse del Liverpool anche se per liberarlo dal suo contratto con gli olandesi servirebbe pagare una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10milioni di euro. Tantissimi soldi ovviamente per un allenatore, di solito loro si muovono senza che ci sia nessun pagamento. Ma adesso anche il loro mondo sta evolvendo e cambiando. Vedremo. Ma la possibilità di avere Slot in Italia non è del tutto da escludere a quanto pare.