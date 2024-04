Futuro Lukaku, annuncio UFFICIALE Chelsea

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora avvolto in una fitta coltre di nebbia, ma Pochettino è intervenuto a dissiparne una parte

Poco prima del match con il Bologna di Thiago Motta, leggendo le formazioni ufficiali, svariati esponenti della tifoseria giallorossa hanno certamente pensato che si potesse trattare di un esame a dir poco esemplificativo delle condizioni psico-fisiche di Tammy Abraham. Un test potenzialmente rivelatore di quanto i vertici giallorossi dovranno affrontare nel corso della prossima finestra di mercato estiva, durante la quale la permanenza di Romelu Lukaku è tutt’altro che scontata, per non dire sostanzialmente impossibile.

Saggiare le attuali potenzialità del numero 9 giallorosso risultava fondamentale per comprendere quanto la Roma andasse realmente a sacrificare lasciando tornare Big Rom a Londra, ma, per ora, la prova del nove (in tutti i sensi) sembrerebbe da rimandare. La presenza del gigante belga in campo, al netto di numeri e prestazioni che di certo non fanno gridare al miracolo, pare donare all’economia giallorossa un piacevole equilibrio offensivo. Al contrario, nel corso del confronto di ieri sera con gli uomini di Motta, la prestazione di Tammy Abraham è stata caratterizzata da qualche guizzo tecnico, a cui, tuttavia, non si è accompagnata una presenza rilevante in area di rigore.

Il risultato? Numerosi sostenitori capitolini si sono riversati sui social reclamando Big Rom e, adesso, un’uscita indolore dai cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini diviene banalmente utopia. Recentemente, inoltre, è giunto un annuncio significativo sul futuro di Big Rom, da parte dell’allenatore del Chelsea Maurucio Pochettino.

Pochettino apre al ritorno di Lukaku: “E’ un opzione”

La verità è che Romelu Lukaku, da quanto emerso dalle svariate dichiarazioni rilasciate, vuole rimanere nella città eterna ed è altrettanto evidente, come specificato qualche riga fa, che il popolo giallorosso preferirebbe non privarsi del gigante belga per la prossima stagione. Tuttavia, il calcio è un business e il contesto economico che caratterizza la società capitolina pare non aprire alla possibilità di un riscatto della Roma, che costerebbe ai giallorossi almeno 40 milioni di euro (che finirebbero investiti su un classe ’93…).

Il Chelsea ha un disperato bisogno di liquidità o, quantomeno, è quello che si credeva fino ad oggi… Difatti, se è vero che il Fair Play Finanziario incombe sui londinesi, è altrettanto evidente come, tenendosi Big Rom, i Blues eviterebbero di sborsare cifre irrazionali per altri centravanti in giro per l’Europa, il che aiuterebbe e non poco il risanamento di un bilancio a dir poco precario.

In tal senso, giungono puntuali le recenti dichiarazioni di Mauricio Pochettino, riportate sul Corriere dello Sport: “Lukaku è un giocatore del Chelsea, quindi sicuramente presteremo attenzione a lui. Per il futuro è un’opzione, ma non abbiamo ancora preso alcuna decisione”. Parole apparentemente innocue, ma che, difatti, aprono realmente alla possibilità che i Blues tengano Big Rom all’interno del proprio centro sportivo. Vi è comunque da considerare una doppia questione: da una parte le possibili offerte faraoniche provenienti dall’Arabia Saudita, a cui difficilmente il Chelsea potrebbe rinunciare, e dall’altra la dubbia permanenza di Mauricio Pochettino a Londra.