La maxi cessione sblocca l’affare: supermarket Juve, addio Roma

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sulle possibili mosse della Juventus. Così i bianconeri fanno saltare il banco, anticipando la concorrenza.

Desiderosa di mettersi alle spalle la sconfitta casalinga rimediata contro il Bologna, la Roma di Daniele De Rossi vuole immediatamente riannodare i fili del discorso. Protagonista di una seconda parte di stagione esaltante, la compagine giallorossa è pienamente in corsa per gli obiettivi di una stagione che definire palpitante sarebbe solo un eufemismo.

In corsa per un piazzamento in Champions League e in semifinale di Europa League, Dybala e compagni sono chiamati ad un rush finale importante. Nel quartier generale della Roma, intanto, si susseguono spifferi ed indiscrezioni. Una volta ultimata l’ufficialità del rinnovo di De Rossi, i Friedkin vogliono chiudere anche la pratica relativa al nuovo DS. A quel punto comincerà la vera e propria programmazione in vista di una sessione estiva di calciomercato che si preannuncia densa di profondi cambiamenti. A tal proposito, il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare un ottimo serbatoio dal quale attingere risorse importanti.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il piano della Juventus per mettere le mani su Hermoso

Sotto questo punto di vista, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Dopo non aver rinnovato (per adesso) il suo contratto con l’Atletico Madrid in scadenza tra pochi mesi, Mario Hermoso di fatto si è messo sul mercato. Il difensore spagnolo, in tempi e in modi diversi, è stato accostato a molte big di Serie A.

Nel mirino dell‘Inter, Hermoso piace e non poco anche alla Roma. Nella corsa all’esperto calciatore dell’Atletico, però, potrebbe alla fine spuntarla proprio la Juventus. Secondo quanto riferito da masfichajes.com, infatti, i bianconeri dirotterebbero immediatamente le attenzioni su Hermoso nel caso in cui dovessero alla fine privarsi di una pedina importante in difesa. Tanti indizi lasciano supporre che alla fine possa essere proprio Bremer il grande sacrificato. Nel dossier di molti club della Premier, l’ex totem del Torino potrebbe lasciare la Juve anche a fronte di un’offerta da 60 milioni di euro. Soldi con cui Giuntoli praticamente rifonderebbe l’organico, balzando contestualmente in pole position nella corsa ad Hermoso. Staremo a vedere cosa succederà.