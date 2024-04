Lukaku e Ndicka hanno fretta: rientro fissato e nuovo esame

Lukaku e Ndicka scalpitano per tornare a disposizione di mister De Rossi: il rientro è già fissato, ma prima un nuovo esame

Le fatiche dei tanti impegni ravvicinati rischiano ancora una volta di rovinare la parte finale della stagione romanista. La Roma sta vivendo un momento analogo a quello già vissuto da José Mourinho la scorsa stagione, quando una rosa attanagliata dagli infortuni non ha concesso allo Special One di riuscire a bilanciare le forze tra campionato ed Europa League.

Questo fattore non ha permesso alla squadra di poter gestire le fatiche, aumentando il rischio infortuni ed il sovraccarico muscolare, ma soprattutto ha costretto il portoghese a prendere la drastica decisione di provare a concentrare le forze per la coppa continentale, ripiegando spesso sui ragazzi della primavera per il campionato.

Oggi sta a De Rossi provare a dare un equilibrio tra titolari e riserve, per non rischiare di perdere i calciatori chiave, come già successo ieri sera per Lukaku, neanche convocato dall’ex numero sedici ma pronto a tornare titolare. Anche Ndicka dopo il brutto episodio di Udine pare esser pronto al rientro, ecco le ultime sulle loro condizioni.

Lukaku e Ndicka scalpitano: ecco quando torneranno

La Roma si appresta ad affrontare un rush finale di campionato che la vedrà scontrarsi nelle ultime cinque gare addirittura contro Napoli, Juventus e Atalanta, tutti match decisivi per la conquista di un posto in Champions League la prossima stagione. La tenuta fisica dei calciatori giocherà un ruolo chiave, inutile dunque dire quanto sia complicata la gestione visti i tanti impegni ravvicinati tra Serie A ed Europa League, per non rischiare di perderli nelle partite più importanti.

Tra gli assenti attualmente figurano i nomi di Romelu Lukaku ed Evan Ndicka, rispettivamente per una lesione muscolare il primo, e per accertamenti dopo il brutto episodio di Udine per il secondo. Per il belga i tempi di recupero si stimano in torno ai 10-15 giorni, ma il calciatore sta lavorando senza sosta per provare a recuperare in prima possibile per tornare a disposizione di De Rossi.

L’ivoriano invece è atteso da nuovi test per valutare quando potrà tornare ad allenarsi, e dunque a giocare con regolarità, ma anche per lui non dovrebbe trattarsi di un’attesa troppo lunga. I giallorossi nella prossima gara dovranno fare i conti anche con le assenze di Paredes e Llorente, entrambi diffidati ed entrambi ammoniti salteranno il match in trasferta contro il Napoli.