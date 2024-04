Ndicka ha ottenuto l’idoneità fisica: la data del rientro

Evan Ndicka ha concluso la trafila di esami a livello cardiologico ed è da poco arrivato il verdetto sulle sue condizioni e sulla possibile data del rientro

Tra voci di mercato, dubbi su rinnovi o riscatti e relative speculazioni in merito, è da poco giunta la notizia più importante, quella che l’intero popolo giallorosso attendeva con il fiato sospeso da svariati giorni: Evan NDicka ha effettuato nel corso della mattinata gli esami validi per confermare l’idoneità sportiva e, da Villa Stuart è giunto il verdetto.

Tanta paura e successiva apprensione hanno caratterizzato gli umori tra i corridoi di Trigoria a partire 72esimo minuto della sfida con l’Udinese di Cioffi, ma, dopo le rassicurazioni giunte direttamente dal calciatore ivoriano – intenzionato a tornare in campo il prima possibile, visto e considerato il calendario di fuoco della Roma – è arrivato il verdetto definitivo.

Escluse problematiche cardiologiche, rientro fissato

Il talentoso difensore giallorosso, che aveva già precedentemente lasciato segnali rassicuranti, può finalmente tirare un profondo respiro di sollievo, poiché i test effettuati nelle scorse ore hanno evidenziato l’assenza di complicazioni a livello cardiologico. Dunque, gli esami cardiologici di primo e secondo livello non hanno evidenziato alcuna problematica.

Adesso, appena rientrato del tutto il trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro, Ndicka potrà tornare ad allenarsi e, di conseguenza, DDR potrà segnarlo nuovamente nella lista dei possibili convocati per le prossime partite. Non è ancora possibile leggere una data precisa per il rientro in campo in partite ufficiali, ma avendo avuto l’ok dai medici, è probabile che Evan possa tornare tra i convocati già a partire dalla delicata sfida con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (programmata per il 2 maggio).