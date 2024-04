Partita rinviata: caos totale in Serie A

Dopo la vittoria del ventesimo scudetto nerazzurro, il calendario della Serie A si prepara a subire un piccolo terremoto logistico

La seconda stella del Football Club Internazionale Milano è stata cucita e per i tifosi nerazzurri non vi è semplicemente la soddisfazione di aver vinto il campionato con svariate giornate di anticipo, ma di aver letteralmente alzato la coppa in faccia agli storici rivali rossoneri, in un derby esaltante per diverse ragioni.

E’ senza dubbio alcuno la formazione meglio assortita e più efficace della massima lega italiana in questo momento storico e, oramai, rimaneva soltanto da capire quando e come avrebbero sancito la matematica vittoria della loro 20esima coppa di Serie A. La possibilità di esultare in faccia al diavolo rossonero era stata sciupata più di quindici anni fa, ma questa volta, con Simone Inzaghi seduto in panchina, il popolo nerazzurro ha attraversato con somma gioia l’emozione di vincere un campionato al termine di una stracittadina.

Inter-Torino rinviata per i festeggiamenti

E’ probabile che, nonostante bruci ancora, l’uscita dalla Champions per mano degli uomini del ‘cholo’ Simeone sia in parte stata oscurata da questo trionfo dalle circostanze ideali, giunto dopo un campionato sostanzialmente immacolato.

Una sola sconfitta e l’ulteriore soddisfazione di aver manifestato una raffinatezza tattica difficilmente riscontrabile in altre formazioni del bel paese. Inzaghi ci è riuscito… Ha abbinato la bellezza del proprio sistema di gioco a quella necessaria costanza che porta a vincere i campionati e ora, a poche ore dalla certezza matematica, i vertici stanno organizzando i festeggiamenti con il tradizionale pullman a tetto scoperto.

In tal senso, Giorgio Musso comunica sul proprio account X(Twitter) la crescente probabilità che il prossimo appuntamento dell’Inter con il Torino possa essere posticipato da sabato 27 a domenica 28 alle 12:30, così da permettere ai calciatori nerazzurri di sfilare per le vie di Milano nel primo pomeriggio di sabato.