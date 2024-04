Quadriennale sul piatto: pagano la clausola per Dybala

Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è finito nel mirino di una big. Ecco tutti i dettagli.

C’è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala. L’attaccante argentino, sempre più leader tecnico dei giallorossi, si sta prendendo letteralmente la squadra sulle spalle in una stagione che il numero 21 sta vivendo in crescendo. Faro dello scacchiere tattico di De Rossi, la “Joya” è sempre più a suo agio nella veste che DDR gli ha ritagliato su misura.

Le indiscrezioni sul suo futuro, però, continuano a tenere banco. A distanza di mesi, la clausola rescissoria inserita nel contratto di Dybala dovrebbe attivarsi nel mese di luglio. Ad un club estero “basterebbe ” versare nelle casse della Roma quei 12 milioni di euro di cui tanto si parla. Il condizionale, però, mai come in questo caso è d’obbligo. I rapporti tra i giallorossi e l’entourage dell’argentino sono buoni. Ragion per cui, filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di prolungare il contratto di Dybala, eliminando contestualmente la clausola rescissoria che tiene con il fiato sospeso i tifosi della Roma. Le ottime prestazioni fornite dall’ex vice capitano della Juventus all’ombra del Colosseo, però, non sono affatto passate inosservate.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barcellona fa sul serio per Dybala

Dopo averne sondato in tempi e in modi diversi la disponibilità, il Barcellona sembrerebbe essersi convinto a sferrare l’assalto decisivo per provare a strappare Dybala alla Roma. A riferirlo è todofichajes.com, che spiega come i blaugrana abbiano intenzione di convincere l’argentino a sposare il loro progetto mettendo sul piatto un ricco contratto quadriennale.

Prima di provare a definire l’affare, però, i catalani sono chiamati ad avallare qualche cessione per liberare spazio salariale da destinare al gioiello della Roma. Ricordiamo che, oltre che al Barcellona, Dybala era stato accostato anche all’Atletico Madrid. Benché al momento non siano ancora arrivate offerte concrete, si tratta di tracce da monitorare con attenzione in quanto foriere di possibili sviluppi.