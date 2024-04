Ribaltone totale dopo le dimissioni: Fonseca al posto di Thiago Motta

Ribaltone totale dopo le dimissioni che sono già UFFICIALI: sta prendendo piede il nome di Fonseca al posto di Thiago Motta, anche lui accostato al club

Sarà un’estate davvero turbolenta per le panchine di alcune big d’Europa. Alcune infatti avranno un nuovo tecnico. Di sicuro il Bayern Monaco che ha annunciato la separazione con Tuchel, così come anche quasi sicuramente il Barcellona: Xavi aveva comunicato il suo addio, ma forse le cose potrebbero cambiare. Di certo la sua idea non la cambierà Jurgen Klopp, pronto a prendersi un anno sabbatico.

L’allenatore tedesco lascerà il Liverpool, e lui spera di farlo visto che è in gioco magari riuscendo a conquistare la seconda Premier League della sua carriera. Non sarà facile, da quelle parti è corsa a tre con Arsenal e Manchester City. E mentre la squadra prova a fare il miracolo, la dirigenza è alla ricerca del successore. I nomi che sono usciti fino al momento sono stati tanti: da De Zerbi, ad Amorim, passando anche per Thiago Motta. Ma secondo le informazioni che sono state riportate da Footballinsider.com, a questa lista si è unito l’ex Roma Fonseca.

Fonseca sondato dal Liverpool

L’allenatore portoghese, secondo quanto scrivono in Inghilterra, avrebbe avuto dei colloqui con la dirigenza dei Reds che lo starebbe tenendo in seria considerazione per quello che ha fatto a Roma e per quello che sta riuscendo a fare in Francia sulla panchina del Lille.

Fonseca quindi è l’uomo nuovo, che potrebbe superare la concorrenza, anche dell’allenatore del Bologna che per un certo periodo, prima dell’interessamento concreto, a quanto pare, della Juventus, è stato quello maggiormente indiziato a prendere il posto di Klopp. Una scelta ancora, ovviamente, non c’è stata, ma ormai i tempi stringono e qualcuno i Reds dovranno pur prendere. E l’ex Roma è in clamorosa corsa per una delle panchine più affascinanti del calcio europeo.