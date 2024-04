Roma-Juventus, UFFICIALI data e orario

Roma-Juventus, è ufficiale: la Lega Serie A ha da poco diramato le date dei prossimi impegni. Ecco il giorno e l’ora in cui si giocherà il big match all’Olimpico

Il giorno dopo il derby di Milano che ha sancito la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, la Lega di Serie A ha annunciato quelli che sono gli anticipi e i posticipi delle prossime giornate. Intanto c’è da segnalare il cambio proprio dei nerazzurri che giocheranno a San Siro contro il Torino domenica – a differenza di sabato – alle 12,30.

Ma questo poco importa alla Roma che in queste settimane avrà una miriade di impegni che possono indirizzare davvero la stagione della squadra di Daniele De Rossi. Domani sarà già vigilia dell’impegno contro l’Udinese – partenza e ritorno in giornata per i 20 minuti che mancano da giocare – poi gara contro il Napoli, poi andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen all’Olimpico, a a seguire la sfida contro la Juventus sempre in casa prima della trasferta decisiva in terra tedesca contro gli uomini di Xabi Alonso.

Roma-Juventus, ecco quando si gioca

Comunque, è proprio la sfida contro la truppa guidata da Massimiliano Allegri che la Lega ha ufficialmente messo in calendario da pochi minuti. Il match in questione che come tutti quelli a venire metterà in palio dei punti pesantissimi per la Roma, è stata fissata per domenica 5 maggio alle 20:45 con diretta esclusiva su Dazn.

La Roma quindi avrà, successivamente, tre giorni di riposo per prepararsi al meglio alla semifinale di ritorno contro le Aspirine che hanno vinto il campionato e che quindi sono concentrate solamente per questo doppio confronto. Una Roma che ha bisogno di ricaricare le energie perché quella vista ieri sera contro il Bologna è apparsa decisamente con la spia rossa del carburante. De Rossi per quel che potrà dovrà fare turnover, cercando di dare spazio a chi ha giocato di meno. Ma nessuno vuole mollare nemmeno un obiettivo. Giusto così.