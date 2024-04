Ultimatum e decisione choc prima di Napoli-Roma: ha detto basta

Ultimatum e decisione choc prima di Napoli-Roma. La coda della stagione sta presentando il suo conto salato a diverse grandi squadre.

L’Empoli ha rappresentato uno spartiacque per Juventus e Napoli, e non certo in senso positivo. Per la formazione di Massimiliano Allegri la gara interna con i toscani ha dato inizio alla fine del sogno scudetto.

Per il Napoli, invece, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai colmo di amarezze. L’anno orribile dei partenopei prosegue senza soluzione di continuità. ma una soluzione occorre trovarla al più presto, almeno per ridare un minimo di dignità ad una formazione partita con il tricolore sul petto.

In questo momento non certo esaltante, come il resto della stagione, anche il calendario sembra metterci del suo. Dopo la sconfitta amarissima contro l’Empoli, la formazione guidata da Francesco Calzona dovrà affrontare la Roma di Daniele De Rossi.

L’appuntamento è per domenica 28 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona, con inizio alle ore 18.00. Un derby del Sud che opporrà due formazioni reduci da sconfitte. La Roma ha avuto la peggio nello scontro diretto in ottica Champions contro il Bologna di Thiago Motta e vorrà rifarsi. Immediatamente.

Napoli-Roma, la decisione che non ti aspetti

E se la sconfitta contro il Bologna è il classico incidente all’interno di un percorso virtuoso come quello intrapreso dalla Roma di Daniele De Rossi, la sconfitta contro l’Empoli ha sancito, una volta di più, come la stagione del Napoli sia ormai prossima al fallimento.

L’Europa, anche quella meno dorata, può rappresentare l’ultimo obiettivo possibile. Meno del ‘minimo sindacale’, ma in questa stagione. e in questa situazione, non si può chiedere di meglio. Calzona vuole tenere il gruppo sulla corda. pretende il massimo dell’impegno per conseguire, almeno, quell’obiettivo minimo.

Le parole del tecnico, in sala stampa, dopo la sconfitta contro l’Empoli, sono state chiare e tutt’altro che di circostanza. Il Napoli vuole l’Europa ed occorre raggiungerla. Francesco Calzona vuole giocarsi le sue carte fino alla fine e non vuole essere additato come colui che ha autorizzato ‘la resa’ della formazione partenopea.

Intanto il Corriere dello Sport ci informa di come il tecnico dei campani abbia deciso che da venerdì il Napoli andrà in ritiro. Pertanto si comincerà a pensare alla Roma due giorni prima, tutti insieme, per cementare il gruppo e focalizzare l’obiettivo. Qualora l’atteggiamento della squadra in campo non muterà e con esso i risultati, l’unica alternativa sarà il ritiro prolungato. Ha detto basta.

Un ritiro punitivo. E decisamente più lungo, come minacciato da Aurelio De Laurentiis dopo Empoli.