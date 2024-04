Calciomercato Roma, nuovo colpo rossonero: appuntamento fissato

Mentre i ragazzi di De Rossi si preparano alla sfida con il Napoli, spuntano nuove possibilità per il mercato giallorosso.

La Roma di Daniele Rossi prosegue nel suo arduo percorso stagionale, composto da una sequela di scontri diretti, consumatasi soltanto in parte. Il trionfo del derby e il doppio successo ai quarti di finale di Europa League con il Milan di mister Pioli sono medaglie al valore macchiate soltanto parzialmente dalla dura sconfitta subita contro gli uomini di Thiago Motta, anche e soprattutto alla luce della corrosiva frequenza con cui si stanno susseguendo questi ostici appuntamenti.

Adesso però, gli uomini di DDR avranno un intervallo “normale” per preparare lo scontro con il Napoli di Calzona, a cui seguirà soltanto pochi giorni dopo la temuta semifinale di andata contro l’imbattibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.All’interno di questo frullatore di impegni e attualità, si inserisce inevitabilmente la preparazione al calciomercato estivo, a cui i dirigenti giallorossi guardano senza usufruire di una visione precisa fornita da un direttore sportivo, ancora assente tra i corridoi di Trigoria.

Le operazioni da valutare in entrata e in uscita sono numerose, considerando la sorprendente quantità di contratti in scadenza, di prestiti in bilico e di plusvalenze obbligate. In tal senso, è spuntato una nuovo nome sui taccuini dei vertici giallorossi.

Roma e Lazio stuzzicate da Adam Hlozek

L’avventura di Romelu Lukaku a Roma è stata indubbiamente caratterizzata da un percorso impervio, ma ora che, tanto Big Rom, quanto la piazza capitolina, sembrano decisi a rinnovare la collaborazione tra il gigante belga e il club giallorosso, giungono degli ostacoli sul piano squisitamente economico.

Il Chelsea di Pochettino si ritrova in condizioni economiche a dir poco precarie e, in tal senso, l’immissione di liquidità pare la priorità principale della prossima finestra di mercato, durante la quale i blues saranno costretti a calmierare la pressione proveniente dalle norme del Fair Play Finanziario. Allo stesso tempo, però, non sarà semplice trovare qualcuno disposto a sborsare 40 milioni di euro per il numero 90 giallorosso, il che potrebbe portare ad un lieve sconto sul prezzo iniziale. I corteggiamenti provenienti dall’Arabia Saudita potrebbero eliminare ogni dubbio sul piano economico, ma Big Rom pare intenzionato a rimanere nella città eterna.

Insomma… tra Big Rom con un piede a Roma e uno a Londra, Abraham ancora alla ricerca di se stesso e il riscatto di Azmoun da valutare con cura (il Leverkusen chiede 12,5 milioni di euro), i vertici si trovano costretti a guardarsi intorno, così da individuare potenziali alternative. Tra i numerosi nomi emersi nelle scorse settimane, è emerso recentemente quello di Adam Hlozek. Giovane attaccante dalle rosee potenzialità, anch’esso, come Azmoun, è proprietà del Bayer Leverkusen e, proprio come il centravanti giallorosso, il suo prezzo si assesta intorno ai 12 milioni di euro.

La sorprendente capacità di smistare con cura e tecnica il pallone per i propri compagni fa da contraltare ad una fase realizzativa non particolarmente brillante. Non è un caso che, sia nella sua precedente avventura allo Sparta Praga, che in quella attuale al Leverkusen, il numero degli assist e dei gol siano curiosamente vicini. Ciononostante stupisce l’agilità palla al piede del classe 2002, soprattutto considerando i 188 centimetri di altezza. Sul talento cieco hanno posato gli occhi anche i cugini biancocelesti capeggiati da Claudio Lotito, oltre alle inglesi Leicester e Leeds.