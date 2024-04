De Rossi blinda Lukaku: il Chelsea ha già detto sì

Le ultime notizie su Lukaku sono confortanti: doppia apertura del Chelsea per la Roma sul futuro del bomber. Ecco quello che potrebbe succedere alla fine di questa stagione

Se ieri, Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha spiegato che riavere Lukaku il prossimo anno è sicuramente un’opzione, oggi il giornale gratuito Leggo, svela che ci sarebbe un’apertura dei Blues per magari tenere il belga alla Roma.

Sarebbe un colpo importante per i giallorossi riuscire a trattenere un giocatore che fa decisamente la differenza. I Blues, che dopo la legnata di ieri contro l’Arsenal rivoluzioneranno di nuovo la rosa, hanno come sappiamo dei problemi economici. Vi abbiamo raccontato di come il club debba riuscire a piazzare delle plusvalenze entro il prossimo 30 giugno. E magari si potrebbero pure accontentare di una cifra inferiore, rispetto ai 43milioni di euro del costo del cartellino già fissato, per raggiungere l’obiettivo. Ma andiamo a leggere insieme quello che ha scritto Leggo.

Lukaku rimane alla Roma, doppia apertura del Chelsea

Arriverebbero dei segnali da Londra di un possibile sconto sulla somma svelata prima. E, come se non bastasse, arriverebbero anche dei segnali su quello che potrebbe essere un rinnovo del prestito del giocatore. Come sappiamo Lukaku è arrivato negli ultimi giorni di mercato con questa formula. E anche lui potrebbe spingere, magari, per rimanere nella Capitale, soprattutto se la squadra di De Rossi riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Tornando al presente, infine, Lukaku è alla ricerca della migliore condizione possibile per cercare di prendersi una maglia da titolare contro il Leverkusen. Nemmeno ieri si è allenato a Trigoria e DDR spera di averlo a disposizione per la semifinale di Europa League. Poi sarà il tempo, a bocce ferme, di parlare di futuro. Ma se i segnali sono questi allora le cose potrebbero davvero portare a una permanenza.