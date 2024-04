Doppio infortunio prima della Roma: UFFICIALE l’esito degli esami

Doppio infortunio prima della partita contro la Roma: ecco il risultato degli esami sul calciatore e quanto dovrà stare fuori

La Roma di Daniele De Rossi inciampa in casa contro il Bologna, e riapre definitivamente il discorso qualificazione in Champions League. Sono diverse le squadre a ridosso del quinto posto, ora ufficialmente uno slot valido per la più grande delle competizioni continentale.

In scia dei giallorossi ci sono proprio l’Atalanta e la Lazio, mentre ormai il Napoli con i suoi sei punti di svantaggio ed una gara in più sembrerebbe ormai più vicino che mai alla qualificazione proprio l’anno dopo il terzo scudetto.

Il calendario per la formazione capitolina resta anche piuttosto proibitivo, dovendo affrontare in pochissimo tempo Atalanta, Juventus e Napoli, intervallate dalla doppio sfida contro il Bayer Leverkusen, ma c’è una buona notizia per gli uomini di De Rossi. Una delle prossime avversarie infatti dovrà fare a meno di due elementi importantissimi della rosa proprio nella gara contro i giallorossi, ecco chi sono.

Doppio infortunio e Roma a rischio: Gasperini trema

Come la Roma anche l’Atalanta si sta facendo valere sia in campionato che in Europa. A Gasperini va riconosciuto il grande merito di aver cambiato radicalmente la mentalità dei nerazzurri, riuscendo spesso a qualificarsi in Champions League. Quest’anno in particolare la Dea sembra essere più in forma che mai, soprattutto in Europa, dove hanno eliminato il Liverpool, diventando di fatto i favoriti della competizione.

Anche gli uomini del Gasp però stanno accusando dei problemi fisici a causa della mole di partite ravvicinate. Secondo quanto riporta CalcioAtalanta ai nomi degli indisponibili si aggiungono quelli di Toloi e Holm, per il primo si tratta di lesione muscolare tra il primo e secondo grado del soleo destro, mentre Toloi ha rimediato la lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro.

Entrambi dunque rischiano di non esserci nel confronto contro la squadra di De Rossi, soprattutto in vista del doppio impegno europeo contro il Marsiglia, ultimo ostacolo che li separa dalla finale di Dublino.