La Roma ne perde due: scambio choc con la Juve

Avversarie il prossimo 5 maggio, Roma e Juventus intersecheranno i propri destini anche sul terreno del calciomercato

Non c’è tempo per leccarsi le ferite in casa Roma. Dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna, i giallorossi hanno bisogno di battere l’Udinese nel recupero di giovedì per non compromettere ulteriormente la corsa alla prossima Champions League. Dopo la sfida contro i friulani, la squadra allenata da Daniele De Rossi dovrà affrontare il temibile trittico Napoli-Juventus-Atalanta che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al quinto posto.

In programma il 5 maggio alle 20.45, la sfida contro i bianconeri rappresenterà solamente un antipasto rispetto a quanto potrà succedere la prossima estate durante il calciomercato. E non solo in merito al futuro di Dean Huijsen, ingaggiato in prestito secco dai giallorossi lo scorso gennaio. Da diversi giorni, infatti, si parla di un interessamento concreto della Roma per Federico Chiesa.

Chiesa in Premier con lo scambio: doppia beffa Roma

In scadenza il 30 giugno del 2025, l’ala azzurra non ha ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo contrattuale e il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino, soprattutto qualora Massimiliano Allegri dovesse sorprendentemente conservare il proprio posto in panchina. La situazione dell’ex Fiorentina, però, viene monitorata con attenzione anche da diversi club inglesi che, rispetto alla Roma, sarebbero in grado di assecondare più facilmente le richieste economiche dell’entourage del ragazzo.

Liverpool, Manchester United e Newcastle sono ammiratori di vecchia data, ma di recente si è parlato anche di un ritorno di fiamma del Chelsea, che in estate sarà chiamato a cedere diversi giocatori per rispettare il fair play finanziario della Premier League. Per agevolare un’eventuale trattativa, i Blues sarebbero pronti ad inserire il cartellino di Romelu Lukaku, come già accaduto la scorsa estate nel corso della trattativa per Dusan Vlahovic. Qualora dovesse veramente nascere una simile trattativa, la squadra giallorossa rischierebbe di incassare una doppia beffa e perdere in un colpo solo Chiesa e l’attaccante belga.